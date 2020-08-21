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為了毒品，毒癮女被迫跟狗狗發生性行為　還有人錄影！

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▲英國一名女子被控跟跟一頭中型的黑狗發生性行為。(示意圖／翻攝自Deyana Mounira IG）

英國一名女子被控跟一頭黑狗發生性行為。(示意圖／翻攝自Deyana Mounira IG）

國際中心／綜合報導

英國一名女子周四(20日) 出庭時宣稱，為了獲得毒品解癮，她被迫銀跟一頭中型的黑狗發生性行為。而強迫她發生上述態行為的男子，卻在一旁笑鬧、起鬨。

女被告莎拉․喬安․梅芮迪斯(Sarah Joanne Meredith)指出，原兩名男子強迫狗跟迫牠發生性行為，還把過程拍下影片。檢察官艾拉․阿里(Ayra Ali)說，因為影片流出，因此提出了起訴。

拍下影片的男子，同樣因為涉嫌藏有極端色情品而在威勒爾治安法院(Wirral Magistrates' Court)受審。 另外60歲的被告托馬斯(Philip Thomas)周四並未出庭，已被發出逮捕令緝拿。

阿里女士描述了這段長達11秒鐘的影片說：「一名成年男性抓著一隻黑色的中型狗，狗的背部靠在他的肚子上。」她解釋說，這隻狗狗的下肢在亂踢，因為牠的前肢被另一名男子抓住。之後，女被告跟狗狗發生了性行為。而旁邊的男子則對著她大喊『加油，加油』。女被告表示自己是被逼的，但畫面顯示事實似乎 並非如此。」

女被告的辯律斐倫(Sinead Fearon)說：「被告被形容是一名脆弱的女子，這很明顯。她被告知，如果她遵照對方的指示去做，她會獲得想要的毒品。」

斐倫女士解釋說，女被告曾遭受輪暴，讓她精神瀕臨崩潰，也使她變得更加絕望，因從此深陷濫用毒品之苦，並並在在接受警方調查後未來將被送去勒戒。梅芮迪斯獲無條件交保，此案在9月21日續審。

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