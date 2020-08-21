愛奇藝真的要消失了嗎？　台灣站回應了

圖文／鏡週刊

這幾天因經濟部預告禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，「愛奇藝即將下架」話題造成熱議。其實追劇迷關心的重點很單純，「9月3日之後是否真的看不到愛奇藝了？」《鏡週刊》詢問《愛奇藝台灣站》後得到回應：「目前用戶觀影不受影響，未來也會盡力維護、保障會員及用戶權益。」

據了解，愛奇藝正在推動海外版APP，預計於今年第4季上架台灣商店，在9月3日所謂「OTT專法」禁令生效後，愛奇藝台灣站仍會照常更新影音內容，至於台灣站VIP權益是否會被轉移到海外版，業者表示尚在討論研議階段，強調對於台灣站會員與用戶權益，未來也會盡力維護。

請繼續往下閱讀...

被官方認定「非法落地」，業者無奈向《鏡週刊》表示，歐銻銻娛樂代理愛奇藝台灣站4年多來，每一筆VIP會員收入及廣告收入皆有開立發票，每年皆誠實繳稅，且歐銻銻娛樂為合法設立的公司，並無違法之虞。

不少人以為愛奇藝台灣站與中國大陸主站並無差別，《愛奇藝台灣站》向《鏡週刊》回應，「大陸站與台灣站的內容有很大差異，例如大陸有《禁韓令》，而我們所採購的韓劇、韓綜與韓影相關內容，都是為台灣用戶服務，並不會在大陸上架。」

2016年，愛奇藝台灣站以宋仲基、宋慧喬定情作《太陽的後裔》成功打響第一砲，之後《孤單又燦爛的神-鬼怪》《金秘書為何那樣》，《觸及真心》《德魯納酒店》《夫婦的世界》等獨家播出的韓劇也培養出一批忠實追劇用戶，而陸劇更是其強項。

有劇迷認為即使無法從愛奇藝平台看到韓劇，別的本土平台應會接手市場需求，只是擔心愛奇藝資本雄厚，砸錢買劇的能力非其他本土平台可比，業者強調在深入分析台灣用戶的喜好後，確實在這幾年投入很大比例的採購金額購買相關作品，「韓方的版權開價確實越來越高，我們會考量台灣用戶的喜好來決定要不要買獨家，但不會掏空口袋花大錢買，破壞市場行情的事我們不願意做。」



更多鏡週刊報導

林秀香亮麗現身《我最漂亮的時候》記者會 打破受傷昏迷傳言

愛奇藝被禁後處罰了誰 業者：台劇進不了大陸，台灣卻依然能看愛奇藝

愛奇藝被禁後仍可下載觀看 台灣代理商：會盡力保障會員權益

►零負評、男女老少萬用霜