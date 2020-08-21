　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

愛奇藝真的要消失了嗎？　台灣站回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

《太陽的後裔》是2016年愛奇藝台灣站開站的第一部韓劇。（愛奇藝台灣站提供）

圖文／鏡週刊

這幾天因經濟部預告禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，「愛奇藝即將下架」話題造成熱議。其實追劇迷關心的重點很單純，「9月3日之後是否真的看不到愛奇藝了？」《鏡週刊》詢問《愛奇藝台灣站》後得到回應：「目前用戶觀影不受影響，未來也會盡力維護、保障會員及用戶權益。」

據了解，愛奇藝正在推動海外版APP，預計於今年第4季上架台灣商店，在9月3日所謂「OTT專法」禁令生效後，愛奇藝台灣站仍會照常更新影音內容，至於台灣站VIP權益是否會被轉移到海外版，業者表示尚在討論研議階段，強調對於台灣站會員與用戶權益，未來也會盡力維護。

請繼續往下閱讀...
陸劇《延禧攻略》與大陸同步播出，在台灣也超受歡迎，主演群還曾應邀到台灣宣傳。（愛奇藝台灣站提供）

被官方認定「非法落地」，業者無奈向《鏡週刊》表示，歐銻銻娛樂代理愛奇藝台灣站4年多來，每一筆VIP會員收入及廣告收入皆有開立發票，每年皆誠實繳稅，且歐銻銻娛樂為合法設立的公司，並無違法之虞。

《夫婦的世界》狗血又寫實的劇情，不僅在韓國創下高收視率，也是愛奇藝台灣站今年上半年流量冠軍。（愛奇藝台灣站提供）

不少人以為愛奇藝台灣站與中國大陸主站並無差別，《愛奇藝台灣站》向《鏡週刊》回應，「大陸站與台灣站的內容有很大差異，例如大陸有《禁韓令》，而我們所採購的韓劇、韓綜與韓影相關內容，都是為台灣用戶服務，並不會在大陸上架。」

《孤單又燦爛的神-鬼怪》讓孔劉、李棟旭演藝再攀高峰。（愛奇藝台灣站提供）

2016年，愛奇藝台灣站以宋仲基、宋慧喬定情作《太陽的後裔》成功打響第一砲，之後《孤單又燦爛的神-鬼怪》《金秘書為何那樣》，《觸及真心》《德魯納酒店》《夫婦的世界》等獨家播出的韓劇也培養出一批忠實追劇用戶，而陸劇更是其強項。

  1. 高以翔遺作《怪你過份美麗》讓許多喜愛他的粉絲藉影像寄情。（愛奇藝台灣站提供）
  2. 台灣觀眾仍可在9月5日上午於愛奇藝台灣站看到《優雅的朋友們》大結局。（愛奇藝台灣站提供）

有劇迷認為即使無法從愛奇藝平台看到韓劇，別的本土平台應會接手市場需求，只是擔心愛奇藝資本雄厚，砸錢買劇的能力非其他本土平台可比，業者強調在深入分析台灣用戶的喜好後，確實在這幾年投入很大比例的採購金額購買相關作品，「韓方的版權開價確實越來越高，我們會考量台灣用戶的喜好來決定要不要買獨家，但不會掏空口袋花大錢買，破壞市場行情的事我們不願意做。」


更多鏡週刊報導
林秀香亮麗現身《我最漂亮的時候》記者會　打破受傷昏迷傳言
愛奇藝被禁後處罰了誰 業者：台劇進不了大陸，台灣卻依然能看愛奇藝
愛奇藝被禁後仍可下載觀看　台灣代理商：會盡力保障會員權益

►零負評、男女老少萬用霜

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
周星馳分手「世紀內幕曝光」　朱茵20年後終吐：我們是好對手
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

愛奇藝真的要消失了嗎？　台灣站回應了

科技人才轉金融業主管出路更廣　金管會鬆綁金融業負責人條件

金融業砸重本發展金融科技　金管會估今年投資近200億

博錸生技新冠病毒檢測試劑　獲衛福部專案製造許可

台積電投入8.6億元　購買益通光能南科廠房

華南永昌證新總經理出爐！減資2成＋增資4500萬元　彌補權證虧損

台股一天跌掉今年一半漲幅　金管會分析2原因造成

又多貼50萬 ！人人喊打「房價狂飆」到底誰在買　網點名3種人：穩賺不賠

黃金急漲急跌　未來怎麼看？

提升服務品質！財金公司週日凌晨　舉行ATM跨行系統演練

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

《只因我們天生一對》WatTine甜蜜回歸！　Bright撲倒Win…「摸頭殺」超寵溺

發問卷給「曾經喜歡」的9個男生 讓對方評價...她：需要很大勇氣

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

愛奇藝真的要消失了嗎？　台灣站回應了

科技人才轉金融業主管出路更廣　金管會鬆綁金融業負責人條件

金融業砸重本發展金融科技　金管會估今年投資近200億

博錸生技新冠病毒檢測試劑　獲衛福部專案製造許可

台積電投入8.6億元　購買益通光能南科廠房

華南永昌證新總經理出爐！減資2成＋增資4500萬元　彌補權證虧損

台股一天跌掉今年一半漲幅　金管會分析2原因造成

又多貼50萬 ！人人喊打「房價狂飆」到底誰在買　網點名3種人：穩賺不賠

黃金急漲急跌　未來怎麼看？

提升服務品質！財金公司週日凌晨　舉行ATM跨行系統演練

72小時內「天火」狂降10800次閃電　點燃北加州野火…2萬人逃命

中職／中信兄弟對統一獅5連敗　德保拉戰江辰晏拚止敗

中職／羅力最會投樂天　王溢正拚本季對戰首勝

「翻唱歌曲→被翻唱」　蔡佩軒新歌被美聲團體選中改編超驚喜

屏科大碩士「深山採標本」失蹤8天！家屬痛心發聲　求把握黃金時間

焦糖哥哥開炮嗆彰化縣長「燒納稅錢製造防疫破口」　支持陳時中：徹查不法！

《博物館驚魂夜》導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

愛奇藝真的要消失了嗎？　台灣站回應了

台海論調矛盾！蘇紫雲曝「北京決策體系失控」：證明了中國威脅論

「42人詭異蒙眼團」不發一語沿懸崖走！消防員勸撤　領隊：我研判很安全

周蕙重現《約定+好想好好愛你》狂勾回憶　新家「升降櫃莫名3降」嚇到頭皮發麻

財經熱門新聞

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

真的要消失了嗎？台灣愛奇藝回應了

台股一天跌掉今年一半漲幅　投資人逢低承接

快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　大立光跌逾4%　

員工年薪中位數前5高銀行出列！中信金72.5萬元領先同業　

科技人才轉戰金融業　金管會鬆綁金融業負責人條件

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

遇野生顏炳立　老謝：最幸福畫面

國安基金進場護盤？　官員曝台股大跌3大原因

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

盤中跌600點　股癌想起年初劇本

金融業發展金融科技　今年估投資近200億

黃國昌爆料：康友前董座黃文烈有「萬那杜國籍」　跟台灣再見了！

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

父打死嬰冰屍3天　房客聽哭聲嚇慘

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

醜小鴨變天鵝！　台大牙醫系正妹改造史超勵志

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

周星馳分手朱茵　世紀內幕曝光

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

好市多「超大粒蛋黃酥」！內行：一顆吃不完

靠露奶變網紅！鍾明軒狠酸：只是讚數多的普通人

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面