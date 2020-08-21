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72小時內「天火」狂降10800次閃電　點燃北加州野火…2萬人逃命

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▲▼美國北加州野火,2020年8月。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國北加州野火蔓延，數萬人被強制撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國加州近日遭遇極端雷暴侵襲，北加州部分地區72小時內竟出現超過10,800次雷擊，點燃數十場森林野火。熊熊大火快速席捲北加州大片高溫乾旱的土地，當局對22,000名居民下達撤離家園的命令。

根據NBC報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）19日表示，當地消防隊正設法撲滅全州367場已知野火，其中有23場火災是因為雷擊造成。19日稍晚，位於舊金山灣區東北部索拉諾郡的特拉維斯空軍基地，已經將所有非必要人員撤離。

▼當地遭逢雷暴侵襲，乾旱天氣導致火勢一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國北加州野火,2020年8月。（圖／達志影像／美聯社）

延燒範圍最大的一起大火被命名為LNU閃電綜合大火（LNU Lightning Complex Fire），肆虐範圍包括納帕郡（Napa）和索諾瑪郡（Sonoma），已知有超過124,000英畝（約502平方公里）的土地受災，並有超過105棟建築物焚毀。

此外，舊金山、聖何西和奧克蘭近郊共發生30多起大小火勢，濃煙導致空氣品質驟降，灣區部分地區發布警報，呼籲民眾留在市內。各地大火讓當地消防員疲於奔命，事實上，組成灣區的9個郡中，除了舊金山郡以外，其餘8個郡19日都有野火發生。當地警方和消防隊呼籲災區附近居民應提高警覺，隨時做好撤離準備。

▼救援車輛通過災區公路。（圖／路透）

▲▼北加州野火,2020年8月。（圖／路透）

據加州消防局報告，在聖塔克拉拉（Santa Clara）、阿拉米達（Alameda）、康特拉科斯塔郡（Contra Costa）、聖華金郡（San Joaquin）、斯坦尼斯勞斯郡（Stanislaus）等地發生的20多場火災被合稱為SCU閃電綜合大火（SCU (Santa Clara Unit) Lightning Complex），受災面積也達到102,000英畝（約412.7平方公里），僅有5％獲得控制，所幸暫時沒有建築物受損。

除此之外，聖馬刁（San Mateo）和聖塔克魯茲（Santa Cruz）自17日起也發生5場野火，被合稱為CZU八月閃電綜合大火（CZU August Lightning Complex）。截至19日，當地野火已經延燒超過25,000英畝（約101平方公里）面積，且消防隊至今仍不能控制火勢。當地約有22,000名居民被下令撤離。

加州消防局副局長卡瓦諾（Sean Kavanaugh）呼籲民眾即使未接到強制撤離命令，也應自行判斷是否應該預防性撤離。卡瓦諾說，「如果你感覺到任何形勢的危險，那就自行決定是否撤離」，「我們最不希望看見的，就是人們拖到太晚，結果被困在自己的房子裡無法逃生。」

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▼合計加州已有約近千平方公里土地遭野火焚毀。（圖／路透）

▲▼北加州野火,2020年8月。（圖／路透）

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