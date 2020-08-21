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存錢計畫狂失敗！專家勸：先躲開「2大開銷陷阱」　第一桶金不是夢

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▲▼存錢,年終,紅包,獎金。（圖／記者李佳蓉攝）

▲存錢避開2大開銷陷阱，就能加快存錢速度。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

提早退休是許多人遙不可及的夢，不少人哀號，財務自由好難，每到月底錢就消失，該怎麼存？對此，財經Youtuber柴鼠兄弟認為，存錢不是逼自己省吃儉用，只要避開「2大開銷陷阱」就能加快存錢的速度，提早退休。

一般來說，提早退休分成三種型態，分別是完全提早退休、提早半退休、事業暫停這三種。

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柴鼠兄弟解釋，完全提早退休能享有財務自由，不需要為錢工作，靠存下來的錢投資獲利，每年有固定的被動收入養活自己；提早半退休享有財務安穩，可從事壓力不大的工作，先把退休後所需的生活開銷存好，只要擔心退休前開銷就好，所以能做些興趣工作，好比兼職、接案、低風險創業等。

最後一種是事業暫停，柴鼠兄弟表示，這種方式類似打工度假的gap year或出國深造。只要存到足夠休息一陣子的緩衝金，就能暫時休息、做自己想做的事，除了讓自己喘一口氣之外，也能藉此重新探索自我。

這三種退休方式主要跟存錢狀況有關，不少人一聽到財務自由，就擔心要勒緊皮帶、每天努力省錢，但其實只要好好改變金錢觀，就能加快儲蓄的速度。但柴鼠兄弟指出，有2大開銷陷阱要特別當心。

逛街,購物,血拚,拜金,敗金（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲無腦購物容易讓開銷變大。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

首先是「生活造成的通貨膨脹」，當收入增加，日常開銷也容易慢慢提高，一開始可能喝便利商店的45元拿鐵，接著變成連鎖咖啡的65塊拿鐵，最後非精品咖啡店的百元拿鐵不喝。

不少人認為工作就是要花錢犒賞自己，但柴鼠兄弟直言「有天你會發現再正常不過的生活，要花很多額外錢才能維持」，而這種花錢方式可是使退休計畫延後的頭號威脅。

柴鼠兄弟建議，可以拿現在的消費模式和幾年前、或是剛開始工作時相比，檢查是否有通貨膨脹情形出現，如果想提早退休，就要謹慎選擇支出，把錢花在刀口上。

第二種是無腦開銷。柴鼠兄弟認為，許多不經思考的消費常是不必要的浪費，一定要小心「被動式的無腦支出」。雖然無腦支出的金額不高，但長期下來也是驚人數字，像衝動型的購物或是訂閱和加入會員，時間一久就容易變成難以察覺的被動支出。

柴鼠兄弟表示，提前退休的原理很簡單，就是增加主動收入、減少支出，把多出來的錢做投資，靠充裕的被動收入來養活退休後的自己；只要能先減少不必要的生活通貨膨脹和無腦開銷，能用較不辛苦的方式快速存錢，幫助加速退休的時間。

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