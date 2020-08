美B-1B轟炸機飛「ㄑ字型詭異路線」　專家：向陸刷存在感

▲美軍B-1B。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者任珈萱/綜合報導

長期追蹤全球飛機動向的「飛機守望」(Aircraft Spot)於18日在推特稱,美空軍2架B-1B轟炸機17日在關島起飛,其中一架卻在飛行途中有意繞道東海,再轉向飛回美國。對此,一位不願透露姓名的軍事專家表示,這很可能是為了對中國顯示存在感,表明美國在新冠疫情下仍具備一定戰備能力。

綜合陸媒報導,根據「飛機守望」發佈的兩架B-1B轟炸機飛行軌跡來看,美軍B-1B從關島起飛後,並沒有沿最短路線直接飛回美國本土,而是繞道到東海再轉向飛往美國,呈現「ㄑ字型」飛行路線,先是向西北方向飛向東海海域上空,其中呼號RUDDY11的B-1B轟炸機則是飛入東海上空,應答信號消失在東海防空識別區附近。

據了解,美軍媒體還曝光了B-1B戰略轟炸機在關島裝填AGM-158「聯合防區外空對地導彈」的照片,所以這次B-1B這次很有可能攜帶實彈返回。值得注意的是,AGM-158基本型射程約400公里,而B-1B應答信號消失點,距離中國恰在此範圍內。

另外,美國空軍近年來一直發展使用轟炸機實施對海攻擊的概念,也不排除這次飛行進行相關演練的可能性。

一位不願透露姓名的中國軍事專家表示,「這個航線返回美國本土,相當於繞了一段『冤枉路』,這很可能是為了對中國顯示存在感,表明美國在新冠疫情下仍具備一定戰備能力」。

▲「飛機守望」(Aircraft Spots)在推特po出2駕B-1B的飛行路線。(圖/翻攝自Aircraft Spots推特)

Yesterday:

USAF B-1Bs RUDDY11 & 12 departed Andersen AFB, Guam for Ellsworth AFB, South Dakota following a temporary Bomber Task Force deployment. RUDDY11 flew into the East China Sea & Sea of Japan before joining with RUDDY12 for the return trip home. pic.twitter.com/2F1sxryLqn