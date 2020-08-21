美B-1B轟炸機飛「ㄑ字型詭異路線」　專家：向陸刷存在感

▲美軍B-1B。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

長期追蹤全球飛機動向的「飛機守望」（Aircraft Spot）於18日在推特稱，美空軍2架B-1B轟炸機17日在關島起飛，其中一架卻在飛行途中有意繞道東海，再轉向飛回美國。對此，一位不願透露姓名的軍事專家表示，這很可能是為了對中國顯示存在感，表明美國在新冠疫情下仍具備一定戰備能力。

綜合陸媒報導，根據「飛機守望」發佈的兩架B-1B轟炸機飛行軌跡來看，美軍B-1B從關島起飛後，並沒有沿最短路線直接飛回美國本土，而是繞道到東海再轉向飛往美國，呈現「ㄑ字型」飛行路線，先是向西北方向飛向東海海域上空，其中呼號RUDDY11的B-1B轟炸機則是飛入東海上空，應答信號消失在東海防空識別區附近。

據了解，美軍媒體還曝光了B-1B戰略轟炸機在關島裝填AGM-158「聯合防區外空對地導彈」的照片，所以這次B-1B這次很有可能攜帶實彈返回。值得注意的是，AGM-158基本型射程約400公里，而B-1B應答信號消失點，距離中國恰在此範圍內。

另外，美國空軍近年來一直發展使用轟炸機實施對海攻擊的概念，也不排除這次飛行進行相關演練的可能性。

一位不願透露姓名的中國軍事專家表示，「這個航線返回美國本土，相當於繞了一段『冤枉路』，這很可能是為了對中國顯示存在感，表明美國在新冠疫情下仍具備一定戰備能力」。

▲「飛機守望」（Aircraft Spots）在推特po出2駕B-1B的飛行路線。（圖／翻攝自Aircraft Spots推特）