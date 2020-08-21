　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

先探／內需食品股　旺季要加倍賺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

食品一直是民生不可或缺的一項，隨著節慶旺季的來臨，再加上政府政策的加持，相關個股下半年營運可期。

文／吳禹潼

時序已經正式進入夏季，隨著氣溫不斷攀升，炎熱的天氣使得路上行人人手一杯飲料的景象隨處可見，再加上中元節以及中秋節兩大傳統節慶即將到來，有望帶動起相關飲料、食品以及肉類的需求隨之大增。確實，第三季食品、飲料等相關個股正式進入營運高峰，同時，今年政府發放三倍券所帶起的熱潮也持續為國內的內需市場注入活水，挹注的力道不容小覷。

受惠七夕、中元節以及中秋節陸續來臨的消費旺季加持，法人樂觀預估，零售通路、食品，包括：味全、味王、大成、卜蜂、統一、愛之味、泰山、佳格、聯華、黑松、德麥、南僑、中華食等內需消費概念股的營運高峰即將到來，再加上具備高殖利率題材，業績成長將持續看俏。

請繼續往下閱讀...

肉品雙雄獲利看俏

首先來看國內肉品雙雄大成以及卜蜂，受惠台灣肉品價格維持高檔，兩者上半年營收表現皆十分亮眼，預期接下來節慶旺季來臨，價格更是易漲難跌，因此，下半年的成績值得多加留意。由於全球疫情肆虐，今年進口的豬肉以及雞肉跟往年相比，相對減少許多，因此，台灣整體豬價、雞價、蛋價都維持在一定水準之上，加上卜蜂今年以來飼養的成績優異，同時，因應疫情宅經濟趨勢所推出的「即食品」與網購業務也同步成長，進一步帶動第二季整體表現非常突出，合併營收達五四．二八億元，年成長五．三九％，稅後淨利更是以年成長十九．三四％的四．六五億元，創下歷史同期新高。

卜蜂第二季營收優異，帶動上半年累計營收達一○六．六九億元，年增四．七五％，歸屬於母公司稅後淨利達六．九九億元，創下近三年來新高，年成長達一成，上半年累計ＥＰＳ二．六二元也高於去年同期的二．三七元。展望後市，第三季在中元普渡、中秋烤肉及送禮商機的挹注之下，卜蜂的營運動能十分正向。法人指出，卜蜂在雞、鴨、豬，以及食品加工各方面的業務應都能持穩，今年整體營運樂觀。

食品業龍頭統一公告第二季財報，單季營收一一○四．四億元，稅後純益達六三．六億元，年成長十．三％，單季ＥＰＳ一．一二元，若撇開二○一七年第四季認列出售上海星巴克交易利得不看，是自二○○七年第四季以來的單季新高。若是以上半年表現來看，食品本業受到市場民生需求帶動，獲利穩定，但其他部分轉投資事業，仍有受到新冠肺炎疫情的影響，上半年ＥＰＳ為一．九一元。

通路商受惠振興方案

通路商全家及統一超日前公布七月營收，受惠於振興三倍券的挹注，兩者單月營收都創下歷史新高，其中以全家成長幅度最大，年成長十三．五％。即便零售業上半年多半受到疫情影響，但全家上半年業績表現穩健，合併營收達四○九．○二億，較去年同期增加了九．四三％，稅後純益八．九億元，較去年同期成長十六．九七％，上半年ＥＰＳ寫下三．九九元的優異成績。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2105期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
北市公布18家「違規收檢疫者旅館」
iPhone12長這樣！「超精準模型機」實拍照曝光
封殺大陸OTT服務愛奇藝恐下架 　國台辦回應了
葉彥伯哽咽喊「重來還是會做」　陳時中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

高院更一審支持台新掌經營權！財部深感遺憾　彰銀工會：支持財部上訴

巴菲特指標亮紅燈？　法人：「今年經濟不一樣」不意味股市立即大修正

愛拍竹林的新光三越老董驚傳辭世　吳東興虛心經營事業五十年如一日

先探／內需食品股　旺季要加倍賺

先探／PayPal市值逆襲大型金融股

財訊／精緻國旅領頭羊　戴東華用「兩眉角」讓有錢人甘願埋單

雨天不收傘挺企業紓困418億　北富銀總座：客戶還款情況好

財訊／「科技防疫」夯！3大關鍵科技　看見台灣防疫成效

財訊 ／「需求出來量就不會掉」 投資職人一路加碼特斯拉　拚上2億元身家

先探／半年報見真章

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

高院更一審支持台新掌經營權！財部深感遺憾　彰銀工會：支持財部上訴

巴菲特指標亮紅燈？　法人：「今年經濟不一樣」不意味股市立即大修正

愛拍竹林的新光三越老董驚傳辭世　吳東興虛心經營事業五十年如一日

先探／內需食品股　旺季要加倍賺

先探／PayPal市值逆襲大型金融股

財訊／精緻國旅領頭羊　戴東華用「兩眉角」讓有錢人甘願埋單

雨天不收傘挺企業紓困418億　北富銀總座：客戶還款情況好

財訊／「科技防疫」夯！3大關鍵科技　看見台灣防疫成效

財訊 ／「需求出來量就不會掉」 投資職人一路加碼特斯拉　拚上2億元身家

先探／半年報見真章

馬大偉解盤／NBA獨行俠vs.快艇　東東太強獨行俠瞬間成長

台南安平造船廠吊掛漁船引擎　工人慘遭擊中頭部送醫身亡

棉花糖白汪滾進「巧克力大噴泉」　媽氣炸想料理...網笑：土窯啦！

中職／張志豪膝蓋有點腫未先發　兄弟拉上左右牛棚投手

畫面還清白！暴龍總裁慶封王遭警猛推還挨告　沉痛聲明：只因我是黑人

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

中職／幻象2000全猿主場衝場　中職史上第5次

烏龍密醫冤案終還清白　台中精神醫師：10年網路霸凌向誰討公道

台東女嬰疑遭虐…爸接回見「滿臉瘀青」超痛心！　保母瞎扯：8月女嬰打的

又一場時代的眼淚！　臉書經典版將於 9 月全面消失

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

財經熱門新聞

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大

真的要消失了嗎？台灣愛奇藝回應了

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　大立光跌逾4%　

員工年薪中位數前5高銀行出列！中信金72.5萬元領先同業　

國安基金進場護盤？　官員曝台股大跌3大原因

遇野生顏炳立　老謝：最幸福畫面

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

萬華鹹酥雞2大包僅「125元」

台股一天跌掉今年一半漲幅　投資人逢低承接

下周油價擬漲0.5元　中油擬吸收漲價「九五汽油站穩24元大關」

口罩國家隊開發透明口罩　經濟部：「背後原因超暖心！」

華南永昌證新總經理出爐！減資2成＋增資4500萬元　彌補權證虧損

更多熱門

相關新聞

PayPal市值逆襲大型金融股

PayPal市值逆襲大型金融股

電子支付廠商PayPal今年來股價累積上漲七七％，資本市值二二四六億美元，排名全球第三○大資本市值企業，並排名在日本豐田汽車之前。

先探／半年報見真章

先探／半年報見真章

謝金河：台灣價值會彰顯在資產股上

謝金河：台灣價值會彰顯在資產股上

先探／人氣5類股　TOP攻略

先探／人氣5類股　TOP攻略

謝金河： 沒有永遠只漲不跌的股價

謝金河： 沒有永遠只漲不跌的股價

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面