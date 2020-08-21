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財訊／精緻國旅領頭羊　戴東華用「兩眉角」讓有錢人甘願埋單

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／段詩潔

看著電腦螢幕上一張張照片，希羅亞旅行社創意長戴東華告訴我們，印度的火車為什麼能做出高級感？東南亞一條小船又做了什麼，定價能比別人高出1倍？挾著「跟著董事長遊台灣」粉絲團的高人氣，戴勝通、戴東華父子開啟了旅遊業的新商業模式，帶團遊台灣、玩世界，高檔精緻就是他們跟別人不一樣的路線。

會踏入旅遊業，是戴勝通、戴東華父子從未想過的。當年，人稱「帽子大王」的戴勝通由於投資失利，導致公司倒閉，心情不佳，經常去散心。但戴勝通發現找到喜歡的民宿很難，很多都要看報導才知道，但廣告置入的成分也不少。他常說：「吃錯一頓飯，浪費兩個小時；住到錯的民宿，是浪費兩天時間。」戴勝通因此出了1本書，堅持完全沒有置入、不收1毛錢。因為推薦的都是好東西，不少人拿著戴勝通的書一家家按圖索驥，收集每一家民宿老闆的簽名。

2012年，戴勝通成立粉絲團，放上自己旅遊的原生內容，因此暴紅。在粉絲們不斷催促下，戴勝通、戴東華父子找了旅行社合作。戴東華笑說，才出了第1團就被檢舉。他們才知道，就連招募也需要證照，因此才決定成立旅行社。

請繼續往下閱讀...

父親戴勝通　董事長遊台灣衝出人氣

為什麼台灣人不在台灣旅行，而日本人卻很喜歡在日本旅行？這是戴東華成立旅行社後一直在思考的問題；後來他發現，問題出在「金錢結構」─因為競爭，團費低才有客人上門，因此司機、導遊、領隊等薪水就往下降，這些人沒辦法生活，只好帶客人去購物。同樣的，為什麼大家去的景點就是那些，而許多好地方卻沒人去，其實也是因為大家脫離不了這個商業邏輯。

「我要把一切弄得很乾淨。」戴東華決定所有公司人員，包括司機、導遊、領隊不能收佣金、回扣與小費，連公司內勤員工，也找完全非旅遊業的人，因為他們還沒經過這個大染缸。此外，領隊任用空服員，因為受過很好的服務訓練，是高級服務的高手，隨團有攝影師等等。「成本全部反映在團費上，需要很大的勇氣，如果只看網站，行程都差不多，我們就是比別人貴。」戴東華回憶一路走來的辛苦，「必須要真正體驗過，口耳相傳，才能建立品牌信任感。」

會來參加這種精緻旅遊團的人，自然都是口袋有實力的，怎麼讓有錢人埋單？戴東華說，第1是信譽。平價的客人不滿意，不用管他再找就有；但有錢人的社會就是一個小社會，旅途中總有各種不可控的因素，沒做好就要誠懇道歉。第2則是品味，有錢人要的跟一般人不同。戴東華直言，品味是最難的，因為品味的養成需要有不錯的環境來支撐；但是若要找這樣的員工，大概也付不出他們要求的薪水。所以目前所有路線開發，都還是戴東華自己負責。…(本文節自財訊614期，詳全文)

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