財訊／全球掀「去中化」浪潮　金門博翻身能走出自己的路？

文／財訊新聞中心

暑期國旅大爆發，多處離島客潮出現罕見的人滿為患，讓國際線航空業者也搶開金門航線。金門最大的商圈金城市區，店家看見久違的人潮，終於露出笑容。不過，今年初從武漢肺炎疫情爆發後，金門的觀光市場就幾乎完全停擺，商店門可羅雀，尤其金門最大的民間投資案昇恆昌金湖廣場、第一件BOT台開風獅爺購物中心，情況最為慘澹。《財訊》前進金門最前線，揭開金門當前面臨的課題。

金門縣長楊鎮浯在接受財訊採訪時指出，「疫情帶來的影響，在台灣是叫衝擊，但在金門，真的可以說是災難。」金門縣觀光處提供的數據顯示，今年2至5月與去年同期相比，由於航空減班，來金門的人次減少7成左右。民宿業去年1至5月平均住宿率約21.89％，今年同期則降至一成；旅館業去年1至5月平均住宿率約49％，今年同期剩下約14.44％，下滑幅度也高達7成。

小三通自2001年開放後，金門觀光扶搖直上，從第一年僅有2萬出頭人次，成長至2019年逾196萬人次，與2018年約190.7萬人次相較，成長約2％，同時創下歷史新高。在這當中除台商外，陸客約占41％，7成自由行、3成團客，為金門每月帶進至少4億元的觀光產值，就在今年2月10日陸委會因應疫情決定暫時關閉小三通後，一夕化為烏有。

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金門縣觀光處長丁剛健點出其中關鍵，「地理位置是金門最大的優勢，也是最大的限制。」因此兩岸關係好，金門受益最直接；但兩岸一降溫，金門就立刻凍傷。

這似乎是金門不可選擇的宿命，而這個宿命其實在兩年前就開始為如今金門的困境埋下伏筆。2018年非洲豬瘟爆發，金門肉品全面禁止來台，農業收入銳減；2019年兩岸關係急凍，陸客暫停來台自由行，金門的觀光收入也就掉了大半。今年的武漢肺炎，直接讓金門形同空城，連每年有穩定收益的金門酒廠，業績衰退的幅度也是前所未見。

楊鎮浯也不否認，「提到金門的經濟，金酒和觀光，大家覺得理所當然；但就是因為產業結構太單薄，風險太大，今年遇到的情況就是只要外在環境稍一變化，經濟動能就完全停擺。」

不可否認，大陸市場仍是金門的重中之重。但在當今邊境管制尚未開放，而且全球掀起「去中化」浪潮的情況下，金門到底有沒有可能不靠中國，走出自己的路？…(本文節自財訊614期，詳全文)

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