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科技人才轉金融業主管出路更廣　金管會鬆綁金融業負責人條件

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲金管會研擬放寬金融業負責人資格條件，有助延攬跨領域專才。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

因應數位金融浪潮，金管會今（20）日預告修正金融業負責人資格條件，增訂資訊、科技、電子商務、法律、數位經濟等人才，具有一定工作經驗年資的人，可擔任金融業的經理以上等職位，最高可到副總，預告期為30天，最快10月起適用。

為讓銀行、金控、信託、票券及信合社等金融機構，廣納跨領域人才更具效率，銀行局表示，這次增列金融機構相關負責人的資格條件，包含資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟或企業管理等專業領域工作經驗10年以上，不須再經主管機關認可，也就是可任職與原領域相關的總行經理到副總經理的職位。

請繼續往下閱讀...

證券期貨業部分，證期局說明，在具備各該業所規定的業務員或分析人員資格前提下，增列從事資訊、科技、法律、電子商務或數位經濟等專業領域，具一定工作經驗（2至6年）且成績優良者，可擔任證券期貨業部門主管、業務部門副總經理、協理、經理及分支機構負責人。

以券商、期貨、期經為例，基本上都需6年的工作經驗，其餘投信、投顧則是2至6年不等，期顧為4年，由於要求證照不一，所需的工作經驗年資也有所不同。

另在保險業部分，保險局指出，這次增列從事資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟、財務會計或人力資源等專業領域的工作經驗10年以上跨領域人才，可擔任保險業副總經理、協理及經理或與其職責相當之人，且明定以其他足以證明具備專業資格條件者擔任保險業副總經理、協理及經理或與其職責相當之人，應事先經主管機關認可。

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