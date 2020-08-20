金融業砸重本發展金融科技　金管會估今年投資近200億

▲金管會預估，金融業投入金融科技發展總金額188.8億元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金融業投入金融科技發展的金額穩步成長，金管會今（20）日公布，2019年金融業者投入金融科技發展總金額達165.2億元，年成長40.32%，不過由於各公司業務發展有預算考量，預估今年投入金額達188.8億元，預期年成長率14.30%。

根據金管會統計，2019年國內金融業者投入金融科技發展總金額為165.2億元，平均每家業者投入5,524萬元，較2018年的3,936萬元，成長率為40.32%，到了今年預估投入金額為188.8億元，預計年成長率14.30%。至於今年預估年成長率低於去年增幅，金管會綜規處長林志憲指出，主要是基期已高，加上各公司業務都有發展預算考量，因此尊重市場。

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觀察金融業者投入金融科技經費情況，2019年金融業投入金融科技經費累計165.2億元，其中以銀行業118.9億元占最多，證券期貨業9.6億元、保險業34億元、周邊單位2.7億元；今年預估銀行業投入最多，可望達133.5億元，證券期貨業11.4億元、保險業40.4億元、周邊單位3.5億元，累計全年度金額來到188.8億元。

統計也指出，去年金融業者與金融科技業者業務合作共104家，其中銀行業30家、證券期貨業45家、保險業23家、周邊單位6家，業務合作類型最多為Open API、身分認證、智能客服等。

林志憲分析，金融業者與金融科技業者合作情形，2017年多為支付、大數據及資安等，到了2018、2019年調查結果發現，除大數據及資安外，前幾名業務合作類型逐漸轉變為AML／KYC、人工智慧、雲端服務、Open API等領域，顯示近年因各界重視資料共享、雲端委外與身分驗證等議題，加上金管會推動開放銀行等因素，推升相關技術領域的合作案增加。

至於負責金融科技相關業務員工人數，去年共計8,824人，其中銀行業6,364人、證券期貨業990人、保險業1,114人、周邊單位356人。整體負責金融科技相關業務員工人數，占總員工人數的比率，去年為2.87%，較2017年的2.44%來得增加。

另在金融科技專利部分，2019年申請844件，通過600件。林志憲表示，金融業者投入金融科技經費、金融科技相關業務員工數、金融科技專利等重要指標皆較前一年度增加，其中投入金融科技經費部分，銀行業較前一年度成長達49.92%，為各金融業別中成長最快者，保險業及證券期貨業也分別成長25.43%、17.27%，顯示金融科技發展對提升金融業經營效率與效能的重要性也日益增加。