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博錸生技新冠病毒檢測試劑　獲衛福部專案製造許可

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▲博錸生技新冠病毒檢測試劑研發團隊。（圖／博錸生技提供）

▲博錸生技新冠病毒檢測試劑研發團隊。（圖／博錸生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

博錸生技（6572）今（20）日宣布，自行開發的新型冠狀病毒核酸檢測試劑，繼取得歐盟體外診斷試劑（CE IVD）認證和美國FDA緊急使用授權許可（EUA）後，再通過台灣衛福部審核，獲得醫療器材專案製造許可，核准製造期間自8月20日起至110年12月31日止。

博錸生技表示，該產品定性檢測人體上呼吸道鼻咽檢體中的新型冠狀病毒基因，搭配博錸設計開發的高通量設備，8小時可以檢測564人次，大幅提升各國的檢驗能量，強化全球防疫陣線。

請繼續往下閱讀...

博錸生技指出，同時取得歐盟CE IVD認證、美國FDA EUA核准與台灣衛福部專案製造許可，並在全球新冠病毒檢測試劑公司躋身前列，繼六月取得美國FDA EUA核准後，博錸派出菁英團隊赴美協助客戶快速提升檢驗能量。

博錸生技進一步指出，目前自行開發的新型冠狀病毒核酸檢測試劑已在加州、賓州、佛州及馬里蘭州數家臨床實驗室展開檢驗，並繼續準備擴展市場至美國其他州。

博錸生技強調，全球檢測試劑的需求量持續增長，目前博錸每個月可供應25萬份檢測試劑，並隨著新冠病毒疫情持續延燒，加上各國邊境逐步開放，市場檢驗需求只增不減，因此博錸正積極擴建廠房提高產量，提供全球檢測需求，為秋冬可能再臨的疫情高峰提前部署準備。

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