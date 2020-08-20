　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美陸軍准將抓女兵屁屁降級上校退役　拗：只按摩3秒鐘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲前陸軍準將漢密爾頓因為對女兵作出了不正當的行為，遭到撤職和降級。（圖／美國陸軍軍方檔案照片)

前陸軍准將漢密爾頓因為對女兵作出了不正當行為，遭到撤職和降級。（圖／美國陸軍軍方檔案照片)

國際中心／綜合報導

美國《陸軍時報》(Army Times)周三(19日)報導，一名陸軍准將因為不當行為遭到撤職和降級處分；不過他對上述處分表示異議。

報導指出，這名遭撤職和降級的陸軍准將名叫漢密爾頓(David Hamilton)，原因是他被指控對一名女兵作出了不正當的行為，今年夏天處分確定。

漢密爾頓去年事發後被解除北約快速反應部隊行動主管的職務後，隨後調職到五角大廈，同時等待美國軍方的最終裁決決決。最終，他在今年夏天以上校軍銜退休。

美國軍方發言人史密斯(Cynthia O. Smith)在聲明中說，根據法律規定，「軍官退休時的級別，是根據他們服役表現決定的」。美國陸軍部長決定所有准將和少將的退休級別，而部長認為對漢密爾頓來說最洽當意的級別是上校。

在去年9月漢密爾頓被解職時，陸軍軍方並未解釋具體原因。但根據陸軍刑事調查處司令部(CID)的一份執法報告顯示，漢密爾頓被指控犯有兩項罪行，分別是「虐待性接觸」(abusive sexual contact)和「虐待」(maltreatment)。

報導指出，2019年4月10日，漢密爾頓前往德州胡德堡基地的臨時任務途中，在基林鎮(Killeen)吃完晚飯後，在未得到對方同意的情況下「抓住並拍打」(grabbed and tapped)一名女兵的臀部。

漢密爾頓在事發後的第二天承認對這名女兵有不恰當的觸摸行為。不過他仍透過律師布拉特(Franklin Rosenblatt)否認上述兩項罪名指控。

布拉特向調查人員提供了漢密爾頓的證詞，他表示，這名女兵晚餐後步行回飯店途中出現想嘔吐的情況，他隔著女兵的襯衫在她腰部以上的地方按摩了大約3秒鐘。 漢密爾頓說當時散步的氣氛很「輕鬆」和充滿「 幽默」。但這名女兵表示感覺不舒服，走得比其他人慢。

漢密爾頓在證詞中承認，他曾跟這名女兵談過這種接觸可能會讓她感覺到不「酥胡」。但他表示當時的意圖只是想緩解尷尬，而非承認錯誤。

漢密爾頓的律師布拉特說，這次調查受到了3方面的不公正影響，包括「缺乏透明度和溝通」，導致「誤解和不準確的結論」。

報導稱，調查人員收集了有關該事件的監視器畫面，但布拉特表示他沒有看過。覺得「不酥胡」的女兵姓名和軍銜在陸軍刑事調查處司令部的調查報告都已被隱葴，無法找到她作出回應。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
好市多「超大粒夯品」12顆449元　內行切開驚呆：一顆吃不完
快訊／陳其邁公布3副市長人選：林欽榮、史哲、羅達生
路上捕獲「野生周潤發」！　粉絲一看好心疼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國初領失業救濟金人數　重返「100萬人」大關…裁員超過預期

美陸軍准將抓女兵屁屁降級上校退役　拗：只按摩3秒鐘

H＆M搶合作　劍橋教授研發用「細菌」替衣服上色

英男在新加坡犯毒品罪…重判「鞭刑24下」　祖國來求情也沒用

伊賀流忍者博物館遭竊！小偷3分鐘「入侵到逃生」　搬走150kg小金庫

川普是否會接受敗選結果？白宮新聞秘書：視情況而定

小學老師營火旁睡覺…一陣強風吹垮椅子　她睡夢中「整臉」摔進火堆裡

日媒：森喜朗弔唁李登輝　轉交安倍親筆信給家屬

憂國安法毀香港自治！英國表「高度關切」　駐華大使：應在共識上討論分歧

美國情報圈：中國地方官「早知新冠疫情」卻欺瞞北京！

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

囂張小法鬥連續奶音狂嗆把拔！父同款「憤怒跳」教訓：哩賣岔

美國初領失業救濟金人數　重返「100萬人」大關…裁員超過預期

美陸軍准將抓女兵屁屁降級上校退役　拗：只按摩3秒鐘

H＆M搶合作　劍橋教授研發用「細菌」替衣服上色

英男在新加坡犯毒品罪…重判「鞭刑24下」　祖國來求情也沒用

伊賀流忍者博物館遭竊！小偷3分鐘「入侵到逃生」　搬走150kg小金庫

川普是否會接受敗選結果？白宮新聞秘書：視情況而定

小學老師營火旁睡覺…一陣強風吹垮椅子　她睡夢中「整臉」摔進火堆裡

日媒：森喜朗弔唁李登輝　轉交安倍親筆信給家屬

憂國安法毀香港自治！英國表「高度關切」　駐華大使：應在共識上討論分歧

美國情報圈：中國地方官「早知新冠疫情」卻欺瞞北京！

吳鳳學中文對「這2字」印象最深！　曝結婚5年每天必做一事

人氣韓漫《看臉時代》作者朴泰俊中鏢！　證實「確診新冠肺炎」活動全喊停　

不斷更新／統一打一輪、潘武雄代打敲追平安　7局樂天7比7統一

不婚「內衣皇后」賣掉房產：留現金比較重要　月花4萬租屋…銀髮宅養老

立秋後熱轉涼！專家曝「4大疾病」通通跑出來　冷熱交替要小心

美國初領失業救濟金人數　重返「100萬人」大關…裁員超過預期

靠露奶變網紅！　鍾明軒狠酸「沒質感」：只是讚數多的普通人

快訊／陳其邁公布3副市長人選　24日正式上任

《飢餓遊戲》小珍妮佛妹妹登大人！　PO「上衣消失」大尺度辣照…粉絲崩潰

P.League+／揮別賭博風波　成力煥：對進場的球迷負責

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

即／北韓金與正受託「統治國政」！

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

12歲女童逝　遺體沐浴突醒來眨眼

「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議

她手術失敗轉送停屍間　睡一晚竟復活

美擬放出7.5億隻「基改蚊子」抑制繁殖！

電影院前排驚見「男女深情交疊」

美國正式中止引渡等3項與香港協議

「死亡樂園」開幕7年奪6命

大畢謊報高畢！他當24年公務員後被革職

安倍盛傳24日辭職　暫定麻生接任首相

陸大使踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

更多熱門

關鍵字：

David Hamilton

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

12星座這些舉動就是討厭你

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面