台股一天跌掉今年一半漲幅　金管會分析2原因造成

▲台股今天終場重挫416點，跌幅3.26%，收在12,362點。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股今（20）日大跌416點，今年以來迄今漲幅僅剩3.05%，金管會對此表示，主要是美國聯準會（Fed）會議紀錄對疫情後經濟復甦有疑慮，導致美股3大指數下跌，加上華為制裁效應發酵，台股今天波動較為明顯。

台股今天終場重挫416點，跌幅3.26%，收在12,362點，成交量爆出3,468.16億元，再創歷史天量。觀察其他鄰近國家表現，南韓下跌3.66%，香港也跌1.54%，新加坡跌1.29%，日本跌1%。

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金管會證期局副局長郭佳君指出，台股不能單看一天、兩天，從今年以來到昨天為止，台股累計上漲6.51%，日本下跌2.31%，香港下跌10.68%，日本下跌2.31%，新加坡則跌20.53%，整體來看，比其他鄰近國家，台灣漲幅僅比韓國小一點，表現相對穩定。

郭佳君表示，股市仍要回到總體經濟、基本面來看，主計總處預估今年台灣經濟成長率為1.56%，財政部7月出口也較上月增加，上市櫃公司7月營收也較上月增加4.64%，台股現金殖利率高達3.26%，若加上股票則超過4%，相對來說，台灣受到衝擊較小，未來將持續關注國際情勢，包括華為對相關企業的影響。

至於台股今天爆大量，郭佳君說，儘管台股跌幅較大，但仍有投資人逢低買進，顯示股市不是「無量下跌」，反而是在價位相對低的時候，投資人承接買進，這也是爆大量的因素之一。