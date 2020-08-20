提升服務品質！財金公司週日凌晨　舉行ATM跨行系統演練

▲財金公司將舉行ATM跨行系統演練。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財金公司今（20）日表示，為了提升自動櫃員機（ATM）跨行系統的服務品質，預計在週日（23）日凌晨進行「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」。這次計畫性演練假設情況是財金公司主要中心兩套戶為備援的「ATM跨行系統」同時發生異常，各金融機構正常運作時，要將「ATM跨行系統」緊急切換到異地備援的中心營運。

這次演練將驗證：一，當緊急狀況發生時，由異地備援中心接管系統的作業程序與時間；二，在主、備中心系統服務切轉的過程中，各金融機構的系統及網路都能自動連接至正確的服務中心，並且順暢運作、無需人工介入。

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三，主、備中心系統服務切轉，金融機構間帳務運作正確；四，不論是由備援中心自主中心接管服務，或由主中心自備援中心接管服務，接管後均能正確及順暢的提供各項跨行服務。

▲ATM跨行系統演練期間各金融機構仍提供「自行」服務。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財金公司表示，自去年（2019）年起辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，以確保跨行支付系統的穩定與安全。此外，為使民眾的不便影響降至最低，特擇假日凌晨交易離峰時段辦理演練。

今年第一階段預計於8月23日星期日凌晨2:00啟動，將「ATM跨行系統」由主中心切轉至備援中心提供服務；第二階段預計於同日凌晨5:00啟動，將「ATM跨行系統」由備援中心切轉回主中心，接續提供服務。

主、備中心系統服務切轉期間，預期將各暫停跨行服務15到30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證，必要時得適度延長；跨行服務暫停期間，各金融機構服務不受影響，亦即各金融機構仍可提供民眾自行服務，屆時民眾倘有提領現金等需求，請選擇存款銀行ATM辦理。