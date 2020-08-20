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英男在新加坡犯毒品罪…重判「鞭刑24下」　祖國來求情也沒用

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▲▼新加坡鞭刑。（圖／路透）

▲新加坡鞭刑。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

英國籍男子袁葉明（Ye Ming Yuen，譯音）在新加坡涉犯多項毒品罪，遭判監禁20年與鞭刑24下。儘管家屬透過英國政府官員向新加坡交涉，但全案二度上訴後仍在12日被星國法院駁回。據悉，袁男已於19日被執行鞭刑。

根據英國媒體報導，袁葉明現年31歲，雙親分別是來自中國的市場顧問和在新加坡出生的行銷高管；袁葉明幼年曾入讀一年學費高達41000英鎊（約新台幣158萬）的西敏公學，2007隨家人移居新加坡，職業為夜店DJ。

報導指出，袁葉明2007年時曾遭英國以偽造駕照罪名通緝，移居新加坡後，又在2016年8月首度因攜帶毒品罪被捕，罪名包括分別販運69克和60克大麻，以及攜帶15克甲基安非他命，因此遭判處監禁和鞭24下重刑。

儘管英國內政大臣帕堤爾（Priti Patel）和其外交大臣杭特（Jeremy Hunt）均出面為袁葉明求情，但新加坡樟宜監獄仍在19日對他實施鞭刑。

英國駐新加坡外交代表機構「英國駐新加坡高級專員公署」（British High Commission Singapore）透過聲明表示，「英國在任何情況下都強烈反對體罰」。

袁葉明的姐姐艾莉莎（Elysia Yuen）表示，弟弟袁葉明一次被打了24鞭，「他知道做錯事應該受到懲罰，我們知道應該尊重不同國家的法律，但20年監禁的刑罰難道還不夠嗎？」

新加坡駐英國高級專員公署先前曾向《每日郵報》表示，「新加坡對毒品問題採取最嚴格的全面性執法，並且對毒犯實施最嚴厲的處罰，以維護公眾福祉及安全。」

根據新加坡法律，許多罪行都能適用鞭刑，包括謀殺未遂和性侵害，但只針對身體健康的16歲至50歲男性。人權組織對此批評說，鞭刑已經違反《聯合國禁止酷刑公約》。
英國籍男子袁葉明（Ye Ming Yuen，譯音）在新加坡涉犯多項毒品罪，遭判監禁20年與鞭刑24下。儘管家屬透過英國政府官員向新加坡交涉，但全案二度上訴後仍在12日被星國法院駁回。據悉，袁男已於19日被執行鞭刑。

根據英國媒體報導，袁葉明現年31歲，雙親分別是來自中國的市場顧問和在新加坡出生的行銷高管；袁葉明幼年曾入讀一年學費高達41000英鎊（約新台幣158萬）的西敏公學，2007隨家人移居新加坡，職業為夜店DJ。

報導指出，袁葉明2007年時曾遭英國以偽造駕照罪名通緝，移居新加坡後，又在2016年8月首度因攜帶毒品罪被捕，罪名包括分別販運69克和60克大麻，以及攜帶15克甲基安非他命，因此遭判處監禁和鞭24下重刑。

儘管英國內政大臣帕堤爾（Priti Patel）和其外交大臣杭特（Jeremy Hunt）均出面為袁葉明求情，但新加坡樟宜監獄仍在19日對他實施鞭刑。

英國駐新加坡外交代表機構「英國駐新加坡高級專員公署」（British High Commission Singapore）透過聲明表示，「英國在任何情況下都強烈反對體罰」。

袁葉明的姐姐艾莉莎（Elysia Yuen）表示，弟弟袁葉明一次被打了24鞭，「他知道做錯事應該受到懲罰，我們知道應該尊重不同國家的法律，但20年監禁的刑罰難道還不夠嗎？」

新加坡駐英國高級專員公署先前曾向《每日郵報》表示，「新加坡對毒品問題採取最嚴格的全面性執法，並且對毒犯實施最嚴厲的處罰，以維護公眾福祉及安全。」

根據新加坡法律，許多罪行都能適用鞭刑，包括謀殺未遂和性侵害，但只針對身體健康的16歲至50歲男性。人權組織對此批評說，鞭刑已經違反《聯合國禁止酷刑公約》。

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