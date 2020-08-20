街口託付寶「非上不可」　胡亦嘉提2錯愕：誰不誠信？

▲街口集團執行長胡亦嘉。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

街口託付寶惹議，街口集團執行長胡亦嘉今（20）日表示，對金管會有2大錯愕，且已在11日回函給金管會，卻被說不提供資料、質疑公司不誠信，到底誰不誠信？他認為金管會應清楚告知哪裡違規，託付寶是他的理念「非上不可」，即使被撤照也要上線；金管會對此指出，目前尚在看資料中，無法回答哪裡合法、哪裡不合法。

街口集團執行長胡亦嘉受訪時表示，對於金管會有2大錯愕，首先是與金管會溝通託付寶架構2個多月，卻被說沒溝通，甚至說「公司沒誠信」；第二次錯愕則是街口已在8月11日回函金管會，內容包括基金贖回價格的運算機制、託付寶架構等，昨卻被金管會說不提供資料，不理解是哪個溝通管道出了問題。

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針對金管會疑慮託付寶有保證收益的部分，胡亦嘉強調，「我們可以拿掉保證報酬率、預期報酬率」，甚至也可在報紙頭版刊登廣告說明沒有保本等資訊，但他認為「金管會應清楚告知託付寶哪裡不合法」，由於託付寶是他的理念，願意賭上一切梭哈，「非尚不可」。

針對託付寶爭議，金管會要求託付寶的保管行彰銀停止收受基金贖回款項，胡亦嘉指出，「把我的保管銀行關掉，金管會不可濫用職權，權力使人腐化」。

胡亦嘉也說，基於尊重主管機關，願意配合有條件式的運行託付寶服務，如將每人的託付寶每月餘額設定上限為30萬元，或針對類擠兌情況進行壓力測試，以解除疑慮，因沙盒上限為3億元，無法解決主管機關疑慮，因此不考慮進入沙盒。

不過，金管會證期局副局長郭佳君對此回應，主管機關於7月29日發函請公司說明託付寶架構，街口已於8月11日函覆給主管機關，但由於目前尚在看資料中，因此無法回答哪裡合法、哪裡不合法。

至於要求保管行停止收受基金贖回款項，郭佳君說，「我們沒有這樣的意思」，從來沒有跟彰銀說要把基金申贖關掉，只是請彰銀確實執行相關控管機制。