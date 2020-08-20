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疫情重創觀光旅遊業　Q2旅行收支創歷年新低！

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▲▼重現城市裡消失的聲音！「耳朵帶路」台北街道尋聲5大亮點。剝皮寮歷史街區。（圖／記者林育綾攝）

▲ 觀光旅遊人次受到疫情衝擊下滑。（示意圖／記者林育綾攝）

記者陳心怡／台北報導

中央銀行今（20）日公布109年第2季國際收支，其中經常帳順差217.7億美元，較上年同季增加43.5億美元或25%，金融帳淨資產增加165.4億美元，央行準備資產增加69.6億美元。

央行表示，第二季經常帳中服務收支由上年同季之逆差12.2億美元轉為順差7.5億美元，此主要是旅行收支逆差縮小，逆差縮減到只有一億美元，同時也是2016年第一季以來最小逆差。其中，旅行收入0.94 億美元和旅行支出 1.93 億美元創下歷年新低。

請繼續往下閱讀...

今年第二季受到疫情衝擊，重創觀光旅遊產業，第二季國人出口年減98.9%，從去年同期445萬人次降至4.7萬人次；來台旅客則年減 99.6%，從去年同期307.4 萬人次降至 1.3 萬人次，導致第二季旅行收入僅 0.94 億美元，而旅行支出僅 1.93 億美元，逆差僅 1 億美元，比起去年同期逆差 11.7 億美元幅度縮小，使服務收支轉為順差。

至於商品貿易順差154.9億美元，較上年同季增加11億美元，央行指出，主要受惠於5G通訊及高效能運算等新興應用，以及國內半導體業具國際競爭優勢，電子零組件出超擴大，抵銷國外需求走弱及原物料價格下跌造成傳產貨品外銷不振的影響。

金融帳方面，本季直接投資淨資產增加27.4億美元。其中，居民對外直接投資淨增加34.5億美元，外資直接投資淨增加7.1億美元。

證券投資淨資產增加189.5億美元。其中，居民對外證券投資淨增加155.7億美元，主要是保險公司投資國外債券增加；非居民證券投資淨減少33.8億美元，主要是外資減持台股。

累計上半年，經常帳順差 398.8 億美元，而金融帳淨資產增加 339.8 億美元，央行準備資產增加110.8億美元。

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