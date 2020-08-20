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觀光飯店斷崖式衰退　晶華潘思亮：恐掀停業潮「盼政府延長紓困！」

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▲麗晶晶華酒店集團董事長潘思亮表示，潘思亮指出，疫情還沒有過去，商務旅遊短期內很難復甦，都會型觀光飯店必須全面轉型，衝刺國旅商機。（圖／記者湯興漢攝）

▲麗晶晶華酒店集團董事長潘思亮表示，疫情還沒有過去，商務旅遊短期內很難復甦，都會型觀光飯店必須全面轉型，衝刺國旅商機。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，國內邊境管制仍未解除，麗晶晶華酒店集團董事長潘思亮表示，今年以來台北市國際觀光飯店呈現「斷崖式的衰退」，許多飯店住房率衰退至少五成，而國旅復甦掩蓋了國際觀光飯店的經營危機，在邊境管制解除前停業潮將難以停歇，呼籲政府延長紓困，立法院儘速通過紓困3.0預算，以解救產業於水火。

疫情還看不到底，國內航空、觀光、飯店產業成為「海嘯第一排」的重災區，潘思亮表示，邊境管制重挫觀光相關產業鏈，暑假國旅復甦幫得了渡假型飯店，卻救不了台北市區的都會型飯店，因為主要客源國際觀光客就是進不來，盼政府重視產業困境，延長紓困補助，並避免齊頭式補助。

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▲麗晶晶華酒店集團董事長潘思亮表示，今年以來台北市國際觀光飯店呈現「斷崖式的衰退」。（圖／記者湯興漢攝）

▲麗晶晶華酒店集團董事長潘思亮表示，今年以來台北市國際觀光飯店呈現「斷崖式的衰退」。（圖／記者湯興漢攝）

對於後疫情時代局勢，潘思亮認為，全球飯店產業市場長期供給過剩，疫情何時結束的時間表只有老天知道，這些因素將加速產業重整見底，跨國企業也將減少群眾聚集，未來國際商務、會展旅遊將衰退，城市休閒渡假的旅遊型態將成長，因此台北晶華酒店力圖轉型。

「疫情還沒有過去，商務旅遊短期內很難復甦，都會型觀光飯店必須全面轉型，衝刺國旅商機。」潘思亮說，台北晶華酒店因超前部屬，推出全世界首發的「遊輪式度假體驗」、可欣賞華語樂壇歌后萬芳與艾怡良演出的「大師登船系列」住房專案，轉型為城市度假飯店後，假日的住房率已回復到疫情前的水準。

另外，台南晶英酒店目前推出多達三十種專案吸客，潘思亮表示，地方推動觀光行銷策略，台南市是一個很好的學習榜樣，台南以文化之都策動在地觀光，台北也是歷史老城，還有許多巷弄文化，深具吸引力，才能每年吸引千萬國際旅客來訪，後疫情時代北市需要重新定位，整合北部流行音樂中心等資源來行銷，轉型成為渡假城市。

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