黃國昌爆料：康友前董座黃文烈有「萬那杜國籍」　永遠跟台灣再見了！

▲黃國昌認為，黃文烈逃往新加坡，不再打算回台。（圖／記者湯興漢攝）

記者林妤柔／綜合報導

康友-KY高層落跑，導致股價崩跌，目前面臨下市危機，台北地檢署今（20）日對前董事長黃文烈發出通緝。對於此事，時代力量前立委黃國昌於個人臉書表示，黃文烈早已取得萬那杜國籍和新加坡的永久居留權，且準備永遠跟臺灣說再見了。

黃國昌指出，臺北地檢署今日正式對涉嫌掏空康友-KY的前董事長黃文烈發出通緝。目前，黃文烈傳已潛逃至新加坡，事實真相仍有待商榷，但他認為，黃文烈與新加坡關係緊密，是可以確定的事。

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黃國昌表示，康友-KY在新加坡投資了兩家控股公司，分別是方柏公司（Pharmbac Biological Holding（S） Pte. Ltd.）、方泰公司（Pharmetech Biological HoldING（S） Pte. Ltd.），並透過這兩家公司，控制印尼的孫公司帝斯公司（PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO）。從新加坡的公司登記資料可以發現，這兩家公司的董事均為黃文烈（HUANG WEN LAI）、王命亮（WANG MINGLIANG）、章永鑒（ZHANG YONGJIAN）三人。

黃國昌認為，值得注意的是，在新加坡的公司登記資料上，黃文烈的國籍欄，顯示的並非是中華民國臺灣，而是萬那杜（NI-VANUATU）。同時也顯示，黃文烈具有新加坡永久居留權NRIC（Permanent Resident）。

這兩家新加坡公司，去年才向安泰銀行貸款18,094,000美元，由母公司康友-KY背書保證。黃國昌推測「非常顯然地，已取得新加坡永久居留權的黃文烈，手持著萬那杜護照，淘空資產捲款逃跑後，應該是已經準備永遠跟臺灣說再見了」。