川普是否會接受敗選結果？白宮新聞秘書：視情況而定

▲白宮新聞秘書麥肯奈妮說，川普總統會先看看是什麼回事，之後才會決定是否接受敗選結果。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

本周三(19日)的白宮例行記者會上，有記者問到「川普總統會不會接受敗選結果」時，白宮新聞秘書麥肯奈妮(Kayleigh McEnany)表示，總統「會先看看是什麼回事，之後才會作出決定」。

美國「有線電視新聞網」(CNN)指出，麥肯奈妮的回應清楚顯示：如果川普敗選，別指望他會承認這一點。

美國《國會山莊報》報導，當天的記者會上談到11月大選時，麥肯奈妮說：「總統相信他為美國民眾做了很好很好的事，這一點將在11月大選的投票中顯現出來。」

她同時提到，川普「相信真的有選舉舞弊這回事」。關於通訊投票，麥肯奈妮又說：「他(川普)希望選舉是公正的，並且對選舉結果充滿信心。」

這時候，有一位記者追問說：「總統不是說過，如果敗選了，他不會接受選舉結嗎？」對 此，麥肯奈妮說：「總統一直在說，他會先看看是什麼回事麼，之後再作出決定。這跟他上次參與競選時所說的內容是一樣的。」

報導提到，之前川普曾表示，大選被「操控」是導致他敗選的唯一可能。當被問到這個提問時，麥肯奈妮並沒有直接回答。