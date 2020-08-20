貿協助台東釋迦外銷　加工新型態預估可開拓10％外銷市場

▲貿協董事長黃志芳(右)向釋迦青農李俊儀(左)了解當地釋迦栽種及外銷現況。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今（20）日為協助東部釋迦外銷，與台東縣長饒慶鈴一同與台東當地農會代表與農企業者進行交流，台東農改場歷經5年研發，首度開發全果冷凍技術，突破過去鮮果因為不耐長時間儲運所形成的外銷障礙，預期將可開拓5-10%的外銷市場。

貿協指出，台灣釋迦外銷量逐年成長，2019年外銷產量1萬4,355公噸，外銷金額突破3,900萬美元，今年截至7月為止，外銷金額已達到3,194萬美元，較去年成長11.31%；其中，逾8成來自於台東縣。其中，台東農改場歷經5年研發，首度開發全果冷凍技術，突破過去鮮果因為不耐長時間儲運所形成的外銷障礙，未來部分釋迦將以安全美味的加工果品形式呈現給海外消費者，預期將可開拓5-10%的外銷市場。

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黃志芳表示，貿協自2014年迄今，連續7年參與台東熱氣球嘉年華活動及辦理台灣體驗之旅（Fam Tour），邀請多國企業代表及媒體來到台東，廣為曝光台灣東海岸產業特色。未來也會與縣政府攜手合作，共同推廣多樣化合作計畫，將就農業、觀光、數位行銷等面向合作，包括舉辦農產品外銷研習營，培植東部農企業者外銷出口能量。

另外，貿協也提到，將給予外銷協助，輔導當地農業系統及青農了解外銷儲運與冷鏈保鮮技術、建立跨境電商平台及拓展外銷通路。

