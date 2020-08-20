　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

聽說變頻冷氣省很大！她2台「連開2月」爽爽吹　一收帳單崩潰：我錯了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

冷氣（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO聽聞變頻冷氣「恆溫且不要又開又關」會更省錢。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢夏季，開電費帳單就和拆炸彈一樣緊張。一名網友日前聽聞，只要使用變頻冷氣就能省下不少電費，由於她的租屋處就裝了2台，因此便決定試試看；原PO這次刻意讓室溫維持在26度，且一次就開一整天，豈料收到帳單時卻大傻眼，應繳金額竟高達6825元，讓她不禁直呼，「收到帳單這一刻，我錯了！」

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，之前她曾聽聞變頻冷氣如果整個月恆溫且不關，就能輕鬆省電、省錢，因此她便發揮了實驗精神。原PO表示，由於她的租屋處原先就裝有2台一對一變頻冷氣，因此她便讓室溫維持在26度，且不隨意又開又關。

請繼續往下閱讀...

原PO向《ETtoday新聞雲》記者透露，當時搬進租屋處時，房東有告知她冷氣為「節能省電機型」，她之前從網路上得知這種新型節能省電冷氣不要開開關關，如果恆溫、長時間開著才會更省，因此她2個月前才會試試看。她都將冷氣定溫在26度，「客廳一台、房間一台，客廳+房間坪數大約15坪」。

▲冷氣電費飆升。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO看到帳單金額嚇傻了。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO提到，平時她在家的時間大多落在晚上8點至隔天早上9點半，以往都是回家就開冷氣、出門上班就關機；想不到這期一試，「反而讓我多了一倍的電費」，所以冷氣如果長時間不用，她還是覺得先關機會比較省錢。

從原PO發出的照片可以發現，她這期要繳交的電費竟高達6825元，因此她就不禁直呼，「為了環保省電，我還是乖乖關冷氣吧！」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「變頻還是有分的，不是變頻就省」、「前提是冷房能力要足夠，不然變頻一直運轉就沒效果了」、「都沒關兩個月很便宜阿」、「省電是不要開開關關的，沒人在當然還是關掉最省」、「重點要看是不是一級節能吧」、「我家兩台27度晚上不停，電費才2622（元）」、「跟你去年同期比，其實一天只差4度而已，差異並不大，而且今年氣溫比較高，所以理論其實是符合的喔」。

此外，原PO也表示，除了改變冷氣使用方式外，基本上其他電器的使用時間也都與以往相同，所以這期電費並沒有受到其他變數影響。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
請出小英總統「降靈」信徒膜拜！他自稱「聖皇新天公」...超謎
快訊／剁母頭無罪開釋再逆轉！　孽子先關55天
快訊／「巴威」颱風最快周六生成　未來路徑出爐
西門町隨機砍人原因曝！　男吸毒精神恍惚拿菜刀亂晃
工商界籲加碼紓困4.0「再發5000元三倍券」！政院正面回應
今年鬼特兇！3生肖注意　鬼門開抓交替避開2關卡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

老闆娘拒奧客帶整本菜單回家填　對方竟回「寫錯才能改」

眼鏡族必戴！「半碗拉麵」口罩越霧越好吃　網推：美國人需要漢堡款

兒子嚷嚷「屁股痛」！媽焦急翻開2片一看秒傻眼　網笑炸：巴掌下去就痛了

黃國昌爆料：康友前董座黃文烈有「萬那杜國籍」　永遠跟台灣再見了！

聽說變頻冷氣省很大！她2台「連開2月」爽爽吹　一收帳單崩潰：我錯了

年輕醫嘆油錢破千好貴！　媽搬出「手搖杯珍珠」反嗆...網拍手：突破盲點

觀光飯店斷崖式衰退　晶華潘思亮：恐掀停業潮「盼政府延長紓困！」

國安法爭議+港幣聯匯制恐生變　香港金融光環漸趨黯淡

跌到2位數！經濟蕭條「股市、房市」還是漲　網點1關鍵：鈔票也變多

貿協助台東釋迦外銷　加工新型態預估可開拓10％外銷市場

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

囂張小法鬥連續奶音狂嗆把拔！父同款「憤怒跳」教訓：哩賣岔

黃國昌爆料：康友前董座黃文烈有「萬那杜國籍」　永遠跟台灣再見了！

聽說變頻冷氣省很大！她2台「連開2月」爽爽吹　一收帳單崩潰：我錯了

年輕醫嘆油錢破千好貴！　媽搬出「手搖杯珍珠」反嗆...網拍手：突破盲點

觀光飯店斷崖式衰退　晶華潘思亮：恐掀停業潮「盼政府延長紓困！」

國安法爭議+港幣聯匯制恐生變　香港金融光環漸趨黯淡

跌到2位數！經濟蕭條「股市、房市」還是漲　網點1關鍵：鈔票也變多

貿協助台東釋迦外銷　加工新型態預估可開拓10％外銷市場

企業預見Q4寒冬　工商大老籲政府：先通過紓困3.0最實際！

Zoom要推動台教育數位轉型　找來補教名師站台

歐股早盤均跌逾1.4％！　市場擔憂美中冷戰白熱化、全球不確定因素飆升

綠軍主帥酸「恩比德到處假摔」　巴克利怒批七六人「荒謬表現」可恥

阿金踩上流理臺當媽面偷食物　被罵皺眉好委屈乖乖放下

中職／吳德威辭去味全龍領隊　身體狀況是主因

侯友宜獲智慧城市卓越貢獻獎：2030的新北會變得更不一樣

只有他死我才能解脫！妻顧病夫30多年　她「鐵鎚砸頭13下奪命」獲輕判

沈政男／彰化衛生局違法　但陳時中不敢辦

黃國昌爆料：康友前董座黃文烈有「萬那杜國籍」　永遠跟台灣再見了！

COACH恐龍變壞了！今年秋天用叛逆「塗鴉」致敬已故藝術家

【奧斯塔羅】你適合的感情模式是什麼？

七月鬼門開！「紅光哀怨貓」隙縫逼視　奴才半夜嚇一跳

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

財經熱門新聞

快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　大立光跌逾4%　

台股急殺！盤中大跌逾6百點　台積電險失守4百元大關

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

朋友借錢買聯發科套牢在720元...他PO文求助

生技股王借錢發股利　銀行竟傻傻貸款15億

遇野生顏炳立　老謝：最幸福畫面

國安基金進場護盤？　官員曝台股大跌3大原因

盤中跌600點　股癌想起年初劇本

台股「多殺多」導致重挫！分析師：無突發利空　國安基金不會進場

康友董座失聯　謝金河驚財報是假的

聽朋友介紹就買股　台中鋼鐵大亨慘賠15億

「出價5000元」收康友股票　受害股民爆氣：寧願當壁紙

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

康友害死KY股？　一文告訴你什麼是KY股

更多熱門

相關新聞

馬桶掛清潔球都不香　萬人看照片笑噴

馬桶掛清潔球都不香　萬人看照片笑噴

居家環境中最容易產生臭氣及濕氣的地方，第一直覺就是廁所，畢竟是排出穢物、清洗髒汙的空間，很容易產生晦氣及細菌，因此市面也有許多浴廁芳香劑產品。就有一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，抱怨馬桶芳香劑都沒有用。沒想到一看到照片，網友馬上笑噴吐槽「這是不是來騙讚的？」

拿茶杯接兒尿　媽媽辯稱：我可以買杯子

拿茶杯接兒尿　媽媽辯稱：我可以買杯子

孕婦騎車被狗追　飼主竟當沒看到

孕婦騎車被狗追　飼主竟當沒看到

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

路邊買2顆捧水蜜桃捧場　爆噴500大鈔驚呆

路邊買2顆捧水蜜桃捧場　爆噴500大鈔驚呆

關鍵字：

變頻冷氣冷氣電費租屋爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

12星座這些舉動就是討厭你

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面