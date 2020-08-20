聽說變頻冷氣省很大！她2台「連開2月」爽爽吹　一收帳單崩潰：我錯了

▲原PO聽聞變頻冷氣「恆溫且不要又開又關」會更省錢。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢夏季，開電費帳單就和拆炸彈一樣緊張。一名網友日前聽聞，只要使用變頻冷氣就能省下不少電費，由於她的租屋處就裝了2台，因此便決定試試看；原PO這次刻意讓室溫維持在26度，且一次就開一整天，豈料收到帳單時卻大傻眼，應繳金額竟高達6825元，讓她不禁直呼，「收到帳單這一刻，我錯了！」

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，之前她曾聽聞變頻冷氣如果整個月恆溫且不關，就能輕鬆省電、省錢，因此她便發揮了實驗精神。原PO表示，由於她的租屋處原先就裝有2台一對一變頻冷氣，因此她便讓室溫維持在26度，且不隨意又開又關。

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原PO向《ETtoday新聞雲》記者透露，當時搬進租屋處時，房東有告知她冷氣為「節能省電機型」，她之前從網路上得知這種新型節能省電冷氣不要開開關關，如果恆溫、長時間開著才會更省，因此她2個月前才會試試看。她都將冷氣定溫在26度，「客廳一台、房間一台，客廳+房間坪數大約15坪」。

▲原PO看到帳單金額嚇傻了。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO提到，平時她在家的時間大多落在晚上8點至隔天早上9點半，以往都是回家就開冷氣、出門上班就關機；想不到這期一試，「反而讓我多了一倍的電費」，所以冷氣如果長時間不用，她還是覺得先關機會比較省錢。

從原PO發出的照片可以發現，她這期要繳交的電費竟高達6825元，因此她就不禁直呼，「為了環保省電，我還是乖乖關冷氣吧！」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「變頻還是有分的，不是變頻就省」、「前提是冷房能力要足夠，不然變頻一直運轉就沒效果了」、「都沒關兩個月很便宜阿」、「省電是不要開開關關的，沒人在當然還是關掉最省」、「重點要看是不是一級節能吧」、「我家兩台27度晚上不停，電費才2622（元）」、「跟你去年同期比，其實一天只差4度而已，差異並不大，而且今年氣溫比較高，所以理論其實是符合的喔」。

此外，原PO也表示，除了改變冷氣使用方式外，基本上其他電器的使用時間也都與以往相同，所以這期電費並沒有受到其他變數影響。