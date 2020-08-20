Zoom要推動台教育數位轉型　找來補教名師站台

▲Zoom虛擬白板功能可複製線下的上課情況。（圖／Zoom提供）

記者邱倢芯／台北報導

視訊軟體Zoom相當看重教育市場，在台灣方面，該公司與台灣知名補教事業陳立教育集團合作，將視訊軟體應用在學員的課程教學，以及陳立教育集團內部營運上，希望藉由「上手快」、「易使用」，以及「低成本」的特性，推動台灣教育數位轉型。

Zoom指出，今年上半年疫情高峰期間，陳立教育集團近千名學生利用Zoom視訊會議，得以不間斷參與課後輔導課程。Zoom的視訊軟體，一次最多可容納200名學生同時上線聽課，並與老師互動。如果是小班制的輔導、解題課程中，亦可為學生提供個人化的學習體驗。

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Zoom認為，該公司視訊軟體的4項內建功能滿足教育事業彈性應對各種情況：

虛擬白板：在數學授課上因需要輔助工具如白板來呈現複雜的公式與演算過程，虛擬白板能複製線下的上課情況，老師不必特地調整教材與授課習慣，課程也能維持一貫的高品質

共享螢幕：共享螢幕功能可與家長聯繫能夠輕鬆同步分享簡報等檔案，讓溝通透明且直接，也有老師認為視訊會議比現場開會更能專注和理解會議內容

分組討論：分組討論的功能讓學員在上課過程中能夠在老師的監督下各自分組討論、學習

會議錄影：會議錄影功能能讓學員在下課後也能回放錄影，幫助複習課程

另一方面，Zoom指出，即使疫情將逐漸趨緩，將視訊科技應用於課堂中仍將是全球教育數位轉型的重點發展之一。視訊科技能擴展教育機構的影響力、使教師課程安排更為彈性、並打破地理藩籬拓展學生視野。