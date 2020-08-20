又多貼50萬 ！人人喊打「房價狂飆」到底誰在買　網點名3種人：穩賺不賠

▲人人喊打房，但房價還是一直漲。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

房市目前正處於熱絡的狀態，有不少民眾都看好房市復甦。不過就有網友表示，現今房價不斷刷新紀錄，台北、竹北、新北等地的價格暴漲，明明網路上有不少人喊著要打房，但依照目前情勢，應該是有人正在偷偷買房；所以他就好奇，「房價又漲了誰在買？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「房價又漲了誰在買」為題發文，他最近看屋時，發現台北的民生社區、新北汐止、新北林口、新竹竹北和台中北屯等地的房價竟全都暴漲了一波。因此原PO不禁懷疑，這樣的狀況應該是有人在偷偷買房子，難道網友是嘴上說說，實際上都有在默默買房嗎？

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此外，原PO原先也以為少子化、人口負成長的情況，或許能讓房價崩跌，孰料現在竟又要多貼50多萬元，因此好奇詢問，房價上漲了，到底是誰在買房？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「回台的台商」、「什麼時候房子最便宜？今天」、「房東阿！買越多棟、租越多棟，穩賺不賠的被動收入」、「基本薪資都漲了，房價不用漲嗎」、「別的地方我不知道，我買的這裡真的一堆人在搶房，而且是真的入住率頗高」、「人都是口嫌體正直，錢不夠的時候喊打，只要有一天覺得荷包稍微夠了就會衝去下訂」、「回台台商跟移台港人」、「政府自己就在買啦」。