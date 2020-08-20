員工年薪中位數前5高銀行出列！中信金72.5萬元領先同業　富邦、台新上榜

▲銀行業員工年薪前5名大公開。（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者余弦妙／台北報導

一直以來「銀行業」都被求職者視為高薪代表，特別在今年的疫情影響下，面試趣從數據中觀察到，2020年查看「銀行業」面試心得的求職者，比2019年高出了3.9倍，且從比薪水的資料庫中顯示銀行業平均月薪4萬1,866元。

比薪水表示，將「銀行業」的薪資落點，與比薪水資料庫中的全台薪資統計結果相比，銀行業月薪中位數比全台月薪資中位數3萬6,500元高出5,366元；全台平均月薪資為4萬0,586元，銀行業則是高出了1280元，從數據上可明顯觀察銀行業的薪資確實高於平均值。

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比薪水也整理出「銀行業」中年薪中位數排行前五的公司分別為：

中國信託金融控股股份有限公司，年薪中位數為72萬5,500 元

台北富邦商業銀行股份有限公司，年薪中位數為65萬9,000元

台新國際商業銀行股份有限公司，年薪中位數為60萬元

玉山商業銀行股份有限公司，年薪中位數為60萬元

花旗商業銀行股份有限公司，年薪中位數為58萬元。

另外，比薪水也說，根據統計銀行業的工時平均為9.5小時，跟正常上班族的工時相比並沒有特別高，但仍有相關從業人員透露「在銀行業工作，加班是常態」、「內部效率不佳」、「沒有明確的升遷管道」、「辦公室政治很嚴重，學長姊制也很重」等內部人才知道的狀況。

不過同時也有提到，銀行業的年終獎金、加薪都很穩定，此外也經常會提供教育訓練給員工，以提升員工專業能力，而每一間公司都會有不一樣優惠儲蓄福利提供給職員。

最後，比薪水也說，一個工作的夢幻與否，還是在於求職者本身的需求，以及個人特質是否適合該工作。