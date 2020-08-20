黃金急漲急跌　未來怎麼看？

文／理周教育學苑．方鈞

Q:疫情爆發，美中局勢緊張，金價已經連漲好幾個月，呈現黃金牛市，8/11美國生產者價格指數報告結果出爐，國際金價中止漲勢，另一個明顯的市場波動是美債收益率自3月低位反彈，金價急劇回調，未來是否應該繼續持有黃金？

A:美聯儲無限量化寬鬆與一個月一萬億美元債務的財政政策，市場難以預測不確定性變大，國際市場黃金交易以美元計價，因此美元匯率與金價直接相關，如果美元貶值，黃金對其他貨幣來說就相對顯得便宜，如此就有更多資金流入國際市場推高金價，導致黃金價格飆升。

金價如此迅速、瘋狂飆升的背後也有政治因素，中美局勢緊張，相互關閉領事館，制裁令不斷祭出，新冷戰氣氛濃厚，且有武裝衝突憂慮，強化黃金避險功能，金價飆升助長投機心理，這些趨勢下推動金價暴漲。

請繼續往下閱讀...

近期黃金創新高每盎司2069美元，不過8/11金價續跌創七年多以來最大跌幅，跌破1880美元大關。金價下跌有幾大原因，美國七月就業報告PPI數據優於預期，增加176個工作崗位，失業率下降，數據好轉顯示經濟回升，且美國公債收益率上揚，以及俄羅斯總統普丁宣布研發出全球首款COVID-19疫苗，成為黃金大利空主因，引發金價重挫。

未來預測金價依舊亮眼，首先新冠肺炎衝擊下，各國祭出QE，美國實質殖利率降到負值，債券殖利率和存款利率逼近零，投資人轉向具有避險屬性的黃金。此外，美元疲弱，美元計價的原物料、貴金屬更具吸引力，以及市場不確定因素多，11月美國總統大選、美中緊張關係以及經濟尚處疲弱，新冠疫苗是否真能有效果，種種不確定因素下，長期來看黃金前景仍看漲。

就技術線型來看，急漲急跌容易形成巨幅盤整區間，未來有幾個關鍵壓力需要注意，整體來看，黃金避險需求仍然存在，長線仍看多。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

【更多精采內容，請見《理財周刊》1043期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw】

