詐騙車手開庭後…法院停車場秒被詐團擄走！南投警「狂追40km」抵台中救肉票

記者李忠憲、陳羿妏／南投報導

一名詐騙集團的車手17日前往南投地院開庭，怎料，開庭結束後，他前往停車場時卻遭5、6名男子噴辣椒水，強押上車，隨即離開現場，而目擊民眾嚇傻，趕緊報警處理。警方調閱監視器後，一路追到台中，同日晚間6時許於霧峰逮到其中一名擄人嫌犯，並順利救出車手。

▲詐騙集團車手開庭完，一到停車場就遭人擄走。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

警方指出，17日下午4時許接獲民眾報案稱，友人於南投地院出庭後，遭不名人士噴灑辣椒水，並強押上車，而警方隨即成立專案小組，經調閱監視器後，發現犯嫌車輛開往台中霧峰、烏日方向流竄，員警追車一路追了40餘公里，才終於在霧峰區以前後包夾方式，逮到其中一名黃姓擄人犯嫌，並順利救出被害人。

據悉，遭擄走的詐騙車手疑似「侵吞款項金額龐大」才會一出法庭就遭擄走，而車手被告及黃嫌到案後口徑一致，兩人皆稱，整起事件與詐騙集團有關，是車手與這群擄人份子有私人恩怨，才會被帶去別的地方「要討論解決方法」。

對此，警方逮捕黃嫌後，報請檢察官指揮，18日訊後依妨害自由、傷害罪將黃嫌移送南投地檢署偵辦，經聲請羈押後，法官19日裁定收押禁見。警方表示，接下來將擴大追查同案共犯，以釐清案情，另外也呼籲民眾，若遇到類似緊急狀況時，要保持冷靜立即報案，並記下歹徒特徵及車號，讓警方能在第一時間迅速破案。