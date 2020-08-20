跌到2位數！經濟蕭條「股市、房市」還是漲　網點1關鍵：鈔票也變多

▲股市仍在持續上漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

受到新冠肺炎的影響，各國的經濟都不甚理想。不過一名網友日前就發文表示，明明多國經濟蕭條，可是不論是美股或台股，卻不斷往上飆，甚至連房價也一直攀升。貼文一出，立刻引發熱議，不少網友都紛紛留言分享自己的看法。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「經濟這麼差，股市房市為何漲」為題發文，由於全球各國的經濟都暴跌至2位數，理應非常蕭條；不過以目前的情況來看，美股、台股都一直漲，連房市也不斷上漲，因此他就好奇，這到底是怎麼一回事？「QE（量化寬鬆）那麼厲害？」

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貼文一出，不少網友紛紛留言提出自己的看法，「就數字變大，所有東西加個零的概念」、「因為有錢人還是很有錢，窮人只是一樣窮而已」、「股市、房市都可以炒作，太高就跌下來而已」、「股市經濟集中在財團手裡啊」、「股市因為熱錢推升，房市因為降低利率」、「鈔票變多，產值跟不上資金」。

據悉，就算經濟衰弱、遇上通膨危機，其實股市、房市還是有機會上漲，因為有些投資人會有「預期心理」，認為往後將要復甦而趕緊買進，進而使其開始大漲；不過對企業來說，可能就會因市場需求、獲利萎縮而感到頭痛不已。