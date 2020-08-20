歐股早盤均跌逾1.4％！　市場擔憂美中冷戰白熱化、全球不確定因素飆升

▲歐股早盤以跌幅開低走低。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

亞股今（20）日一片慘綠，其中又以台股跟韓股深跌逾3％最為嚴重。全球股市震盪餘波反映在歐股早盤，除了英股以平盤開出，法股、德股、西股等均以跌勢開出。

美中冷戰打得火熱，川普擬對華為採進一步封殺，導致供應鏈股價震盪，其次聯準會（Fed）上月會議記錄顯示，經濟復甦不如預期，美國又推延了與中國的貿易談判，促使市場的不確定因素升高。此外，目前還沒有能夠解決新冠肺炎（COVID-19）病症的疫苗，疫情仍無法被掌控，影響市場投資人信心。

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即便各國不斷推出振興措施，然而對於經濟的振興力度似乎仍不如預期，國際知名投資人 Jim Rogers 警告，近期由於各國央行實施的一系列紓困，本質上就是瘋狂印鈔票，雖然刺激股市創下新高，但這樣的方式最終仍要付出代價，美國股市就是一個「等著破滅」的泡泡。

而美股牽動的全球股市，川普的發言也可能造成暴漲或暴跌，綜合各種不明朗的情勢，目前投資人在市場上可能仍應做減碼保持觀望，等待適當的進場時機。

歐股早盤表現（截至台灣時間下午4點53分）

英國FTSE100指數下跌85點，至6,026點，跌幅1.4％。

法國CAC40指數下跌81點，至4,896點，跌幅1.63％。

德國DAX指數下跌187點，至12,789點，跌幅1.44％。

西班牙IBEX35指數下跌100點，至6,994點，跌幅1.41％。

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