快訊／七月外銷訂單455.7億美元連五紅　創歷年同月新高

▲經濟部統計處長黃于玲公佈我國七月外銷訂單概況。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（20）日發佈七月外銷訂單為455.7億美元，創歷年同月新高，年增12.4%，已連五紅，主要受惠於半導體高階製程需求暢旺，加上遠距商機持續發酵，科技類貨品接單明顯成長，表現優於預期；不過，國際疫情多變，中美貿易紛爭再起，仍牽動外銷訂單消長。

統計處長黃于玲表示，新興科技需求不淡，且國際疫情持續蔓延，遠距商機持續成長，有利資通訊及電子產品的接單，加上近期國際鋼價、油價逐漸上漲，使得低迷已久的傳統貨品接單止跌，推升七月外銷訂單表現，月增率11.1%創歷年同月新高。

請繼續往下閱讀...

按貨品別觀察，資訊通信產品因筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等遠距應用相關產品接單暢旺，加上智慧手機組裝代工訂單增加，七月接單金額達144.4億美元，創歷年同月新高，年增29.9%，為推升七月外銷訂單表現的主力。

電子產品因我國半導體高階製程具競爭優勢，加上5G通訊、高效能運算及遠距應用產品需求增溫，帶動相關供應鏈接單成長，接單金額達132.5億美元，創歷年同月新高，年增25.4%，為連續六個月成長超過二位數，亦為99年9月以來最大漲幅。

傳統貨品方面，由於各國重啟經濟活動，加上國際油價及鋼價自低檔回升，接單均較上月成長，惟肺炎疫情持續蔓延全球，市場需求仍顯疲弱，加上產品價格普遍低於上年同期，致基本金屬年減5.4%、塑橡膠製品年減4.7%、化學品年減22.7%，惟機械因各國陸續解封復工，對機械設備投資增加，帶動半導體、自動化設備接單成長，年增6.7%。

展望未來，下半年起消費性電子產品陸續推出新品，備貨需求將漸次釋出，加上遠距商機延續，以及5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續發酵，可望維繫資訊通信及電子產品接單動能，復以近期國際油價及鋼價逐步回升，有利傳統貨品接單回溫，惟肺炎疫情依舊嚴峻，加以中美貿易紛爭持續，影響未來接單成長動能，後續發展仍需密切關注。

►就算爬到樹上！妳還是很美

