台指期大跌444點　分析師：短期會在月線與萬二間震盪

▲台指期8月20日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（20）日開盤就下跌54點，來到12695點，接著一路緩跌，甚至盤中更直接重挫682點，來到今日低點12067點，隨後雖有出現反攻趨勢，但仍未衝破12400點關卡，終場以12305點作收，下跌444點，與現貨相較，逆價差57.64點。

展望後市，統一期貨投顧部分析師劉恆誌分析，昨天Fed公布7月會議紀錄後，導致美股四大指數同步收黑，再上中美關係持續惡化等因素，都會或多或少的影響到台股，不過今天出現這麼明顯的回檔，還是由於先前已經漲多，根據以往紀錄台股周線連8紅的話，就有很高的機率會出現大幅度拉回，所以說今天出現大黑K也不是很令人意外。

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至於盤中有一度出現明顯上攻，是否為國安基金進場？劉恆誌表示，其實當時是有部分投資人認為被超賣了，所以趕快進場把指數止穩，若是單從目前的數據來看真的很難判別國安基金是否有進場。

另外，劉恆誌說，今天的大幅度拉回後，接下來比較有可能會出現明顯震盪，不過若是說要再出現大幅下殺格局也比較困難，預估接下來比較有可能會是在月線及12000點間震盪整理，但如果出現跌破12000點的情況，就有可能會讓空方比較有利。