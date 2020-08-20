口罩失靈？　瑞典專家：無法抑制新冠疫情傳播！

▲新冠肺炎疫情下，佩戴口罩已成為人們的新形態日常。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

瑞典公共衛生局的首席流行病學家泰格內爾（Anders Tegnell）宣稱，如果人們認為僅靠口罩就能阻止新冠病毒的傳播，那將是「非常危險的」。

《紐約時報》引述英國《金融時報》報導，泰格內爾曾多次公開表示他對口罩能否控制病毒爆發表示懷疑。他舉例，在比利時和西班牙等普遍遵守口罩規定的國家中，病毒感染率仍在上升。

「口罩可以作為額外的防疫用品，不過，如果你戴了口罩後，就認為可以放心搭公車或是逛百貨公司，那你就錯了，」他補充。

▲泰格內爾認為，即使佩戴口罩，搭公車或逛百貨公司依然存在燃疫風險。（圖／CFP）

泰格內爾在接受《英國時報》採訪時表示，「我很驚訝，有關口罩能帶來哪些效果的研究少得可憐。隨著瑞典的口罩數量越來越少，我們認為在瑞典戴口罩沒有任何意義，即使在公共交通上也是如此。」

這位立場與主流聲量截然不同的流行病學家最近在國內遭到強烈質疑，因為在疫情爆發時，他主張國家不應該封鎖，以至於瑞典的死亡率相較於採取嚴格措施的鄰國來得高。

美國約翰霍普金斯大學的最新資料顯示，瑞典的確診病例已超過8.5萬例，死亡案例約5800例。