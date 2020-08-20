便民！9月16日起　超商繳稅從2萬元提高到3萬元

▲9月中起，民眾各項稅目的稅額只要在3萬元以下，就可以透過超商繳納。（圖／記者李毓康攝、超商示意圖）

記者吳靜君／台北報導

為了方便民眾納稅、提高繳稅的方便度，財政部表示，9月16日起到超商繳稅的方式限額從2萬元調高到3萬元，全台便利商店近2萬家店當日起就可以提高。

依據現行規範，如果稅額在2萬元以下民眾只要印有條碼的繳款書或者是到超商的多媒體事務機（Kiosk）列印小白單繳納。超商日前也爭取收現金、收稅的額度，可以提高，而財政部也認為，雖然現在是「多元繳稅」，繳稅方式相當多種像是信用卡、自動櫃員機（ATM）轉帳、到金融機構繳納或者是約定轉帳納稅，但還是有許多民眾喜歡透過超商繳納現金。

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在超商系統的調整之下，在9月16日之後，官員表示，不論是地方稅、國稅未來只要稅額在3萬元以下不論現金或支付工具都可以到超商繳納，如果依據開徵時間來看的話，地價稅最快可以受益、且明年民眾繳納綜所稅，只要稅額在3萬元以下，也可以透過超商繳納，同樣免收手續費，由政府負擔。

可代收稅的超商包含統一超商（7-ELEVEN）、全家便利商店、萊爾富、以及OK便利商店，全台大約近2萬家，對民眾來說繳稅方便度大幅提升。