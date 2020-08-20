「OK！Google」更強大！可聲控傳截圖或網址　這兩款新機搶先上陣

▲LINE 推出新的聲控功能，讓 Google 助理能傳的訊息更多元。（圖／LINE）



記者謝仁傑／綜合報導

LINE 今（20）日宣布將支援 Google 助理，推出聲控回覆功能，之後 Android 手機用戶只需對 Google 助理下指令，就可以直接與朋友傳訊息，分享截圖、網址和 YouTube 影片連結。

LINE 在今年3月就開始加入透過 Google 助理傳訊息的功能，還可以朗讀收到的訊息，現在更添加了「分享」的指令，可以透過 Google 助理來分享照片、截圖和影片，或是直接分享 YouTube 影片和傳訊息。

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不過用戶需要先開啟欲分享的網址、頁面或圖片，說出「Ok Google！用 LINE 分享這張截圖給 XXX（對方 LINE 名稱）」，就可以直接將訊息傳出。值得注意的是，這項新功能僅限於系統 Android OS 6.0 以上的機型，且須將 LINE 更新至10.12.0版本。

Google 新機 Pixel 和 Pixel 4a 會搭載新型的 Google 助理，多出一項「回覆」功能，當用戶收到訊息或是 LINE 的通知，只需透過指令「Ok Google！用 LINE 回覆 XXX（對方 LINE 名稱）」，再說出想要傳送的訊息，就可以直接回覆對方。

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