研發行銷有譜！花蓮華東部落雞角刺產品　導入市場成特色產業

▲慈科大學生分享有雞角刺成分的手工香皂、乳液以及可以食用的ＱＱ圓。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為加強花蓮在地農產研發加值應用項目，東華大學與慈濟科技大學跨校合作推展USR計畫（大學社會責任實踐計畫）。19日上午前往花蓮市華東（大本）部落，了解當地農產品雞角刺的生長環境及製作茶包的研發過程，期盼未來能由慈濟科技大學農業生醫研究室協助前端研發加工技術，再由東華大學投入協助包裝與行銷等後端宣導。



花蓮市長魏嘉賢兩個多月前曾經偕同花蓮市原住民華東產經觀光文化體育協會計畫專案經理陳品潔等人拜會慈濟技大學農業生醫研究室，希望藉由該校三年前曾經輔導台東農民種植紅藜，從中發揮紅藜的價值與經濟效益的分享，期盼輔導華東部落目前正在推廣的雞角刺加工產品也能有專業的行銷管道，進而推展部落的經濟面向。





教育部大學社會責任推動中心專案人員吳亞津20日上午特地來到花蓮，偕同慈濟科大學農業生醫研究室耿念慈老師、劉威忠老師以及柯雅淳經理，國立東華大學創新育成中心主任葉國暉、經理林俞君、吳其璁，專案助理劉美慧與廖意華，國立東華大學U-Start創業競賽團隊「族跡工作室」黃怡瑄等人到華東部落參訪並由陳品潔導覽參訪部落裡的生態園區。



慈科大農業生醫研究室學生分享當年在八八風災後輔導台東釋迦農種植有機紅藜，並且研發相關產品協助行銷，讓受災農可以重新站起來。此外也協助秀林鄉佳民村的農民將生產過剩的山蘇，透過生醫研究與技術開發，變身成為山蘇海苔、脆片以及手工香皂等。

▲參觀華東部落栽種雞腳刺成果。



對於華東部落雞角刺加值產品的研發，慈科大學生也將這段日子研發的結果和大家分享，包括有雞角刺成分的手工香皂，以及乳液，可以食用的ＱＱ圓。慈科大老師耿念慈表示，慈科大希望藉由市場引進，一起發想怎麼樣來幫助部落營造更好的經濟收入，達成地方創生。



現場看到慈科大學生將雞角刺的研發產品一一呈現，魏嘉賢也相當期待未來能成為華東部落的特色。他說，無論是保養品或可以食用的產品，經過慈科大的輔導研發，加上東華大學育成中心的行銷包裝後，都可以變成非常熱門的產品，市公所將會持續爭取經費來支持部落。





曾有豐富輔導行銷經歷的東華大學創新育成中心也期盼投入華東部落的後端宣傳。該中心主任葉國暉表示，除了善盡大學社會責任之外，也運用育成中心的能量來協助華東部落的行銷工作，因此會在後端建立系統，協助產品資訊的呈現。



為歡迎參訪的團隊，陳品潔事前煮了一大桶的雞角刺茶飲，並且加工製作羊羮及布丁，成分裡均加入了雞角刺。但在看到慈科大學生研發的手工香皂、乳液，以及運用冰滴咖啡的原理製作ＱＱ圓之後，陳品潔表示收穫相當豐碩，她非常樂於與慈科大學術合作，也期盼在專業輔導下，能為部落增添經濟產值。

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