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永豐實推全新商品　力拚年底前潔品業績增25％

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▲▼永豐實總經理徐志宏。（圖／記者余弦妙攝）

▲永豐實總經理徐志宏。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

永豐實今（20）日指出，8月底即將推出宣布推出全球首見的無添加水「五合一」洗衣金球，目標帶動今年潔品業績成長25％，並設定明年膠囊型態洗劑的業績成長超過6成的目標。

永豐實總經理徐志宏表示，公司產品業績以紙品占90％為大宗、潔品及其他約占10％，而永豐實在目前在洗衣產品市占率約8％，在天然訴求洗劑中則以25％市占率稱霸。

請繼續往下閱讀...

永豐實說根據統計，台灣洗衣清潔用品市場從2019年7月至2020年6月整年銷售額為新台幣74億，與去年同期相比成長14%，主要成長動能來自天然訴求產品與膠囊型態洗劑。其中，膠囊型態洗劑成長幅度驚人，銷售額短短1年增加5成，平均每100個家戶中就有10個家戶使用膠囊洗劑。透過使用者調查, 膠囊洗劑受歡迎的關鍵在於「便利性」，使用時不須計量，同時也方便儲放，都是忙碌現代人選擇產品時重要的考量。

徐志宏透露，這次的新商品也首度利用物資平台方式曝光，5日已在flying V募資平台上架，單周金額便突破100萬元，相較於同平台相關商品平均單周募資約10萬元高出10倍，合計2周已募資達170萬元，購買人數約2000人，足以可見受歡迎之程度。

另外，徐志宏更說，五合一洗衣金球8月底在銷售通路開始販售，其中全聯預計28日上架。此外，除了今天所公布的最新「五合一」洗衣金球外，在今年底以前還會再陸續推出兩項全新商品。

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