美國擬放出7.5億隻基改蚊子！讓人造基因「代代相傳」抑制繁殖

▲美國計畫推出放出7.5億隻基改蚊子，藉以抑制蚊子數量。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國環保局近日批准了一項由生物技術公司Oxitec負責的實驗性滅蚊計畫，Oxitec未來將會在2021年、2022年在佛羅里達礁島群釋放7.5億隻「基因改造」的蚊子，讓帶有人工改造基因的蚊子與當地蚊子交配，使蚊子能夠逐漸滅絕。不過當地民眾與環保團體則認為，政府並未確實分析環境風險，就批准計畫，根本是現代侏儸紀實驗。

根據CNN報導，由於蚊子會攜帶包含登革熱、茲卡病毒等致命病毒，生物技術公司Oxitec受到委託，進行多年研究，最後向政府提出一項「滅蚊計畫」，預計施放大批基改蚊子，測試被基因改造的蚊子是否能夠取代殺蟲劑，進而成功消滅蚊子，而該計畫已經獲得佛州政府、環保局以及聯邦政府批准，預計將從2021年正式施行。

Oxitec研發出一種名為「OX513A」的雄蚊，屆時將會釋放7.5億隻的OX513A到佛羅里達礁島群，讓OX513A與島上的雌蚊交配，進而產下帶有改造基因的蚊子。其中雌蚊在成為成蟲前就會死亡，而雄蚊則可持續存活，並帶著人類改造過的基因與其他原生雌蚊交配，再將改造基因代代相傳，限制蚊子繁殖，進而使得當地蚊子逐漸滅絕。

美國環保局表示，已經花費數年的時間調查蚊子對人類健康與環境可能產生的影響，再經過多年研究後，才批准該計畫進行。同時，美國環保局也要求，Oxitec在施放OX513A時，必須提前72小時通知當地官員，並進行至少10個星期的連續測試，確保原生雌蚊與OX513A交配後產下的雌蚊在幼蟲階段就會死亡。

然而當地民眾與環保團體卻大批，政府竟然讓人類面臨不必要風險，批准該計畫根本就是利用納稅人的錢進行「侏儸紀公園實驗」。環保人士稱，基改蚊子開始在各地散播後，有可能會對以蚊子為食的鳥類、昆蟲以及哺乳類動物產生潛在危險。