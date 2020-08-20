疫情緊繃通訊投票大增　美總統大選結果或數星期才揭曉

▲如果投票日逼近時疫情還沒趨緩，通訊投票勢必成為主流。圖為郵局局裡等待分檢的通訊 投票郵件。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

全球新冠肺炎疫情在美國依然緊繃，很可能衝擊今年11月3日舉行的美國總統大選投票。美國衞生官員鼓勵民眾使用通訊 投票(郵寄投票)以降低感染病毒的風險。但分析家認為，使用通訊投票難免讓計票速度變慢。除非開票的結果一面倒，否則選舉結果恐怕很難在僅僅數天內公布。

通訊投票的計票時間，往往比選民親身前往投票所需的時間長得多。因為計票者需要逐張選票確認投票者是否為登記選民、填寫是否正確、還要核對選民簽名，然後才可以開始點票。

如果郵寄選票的信封及簽名跟選民之前登記的資料不符，選民還要額外證明自己是登記者本人，如此一來又將花費不少時間。如果某個州的選情很緊繃，計票結果出爐的時間甚至會更長。

某些州有嚴格規定投開票所人員何時才可以展開計票步驟。例如紐約州規定必須在投票日之後才可處理郵寄選票。一些關鍵的搖擺州如密西根州和賓夕法尼亞州，亦有法例禁止太早處理郵寄選票。

儘管有些州為加快計票進度，允許投開票所官員在選舉日到來之前就開始處理郵寄選票，但提前計票時間又要增加設備及額外人手和保護措施，在疫情下財政左支右絀的州極為吃力。國會正在討論是否要給這些州纾困。

《華盛頓郵報》估計，如果到投票日逼近時疫情還沒趨緩，通訊投票必然定會成為主流。這意味著可能需要數天、甚至幾星期後才能得知究竟是現任總統川普連任成功、還是由民主黨的拜登入主白宮。