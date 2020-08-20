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全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

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▲▼ Maersk 。（圖／達志影像）

▲全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求恐大衰退 。（圖／達志影像）

記者林鼎閎／綜合報導
全球最大貨櫃航運商Maersk19日公布今年第2季獲利優於市場預期，並看好航運的需求可於第3季回溫，不過該公司仍警告今年全年需求可能會大幅衰退。

儘管第2季遇到新冠肺炎的衝擊，讓全球經濟陷入危機，導致需求下降的不利影響，收入比去年同期下降了6.5％，根據馬士基財報，單季營收較去年同期大跌6.5％至90億美元，略高於市場預估的89億美元，獲利則從去年同期的1.53億美元升至4.43億美元。

Maersk被譽為全球貿易的龍頭指標，公司亦調高其獲利預估，預計2020年EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）將在60億至70億美元之間，高於原預測55億美元。

請繼續往下閱讀...

馬士基上季營收衰退的主因在，海洋航運業務下滑16％、港口業務下跌14％，但由於疫情，導致報價上漲，加上油價下跌等因素，抵銷了部分損失。

Maersk股價在歐股早盤交易中上漲了5.4％。

Maersk的執行長Soren Skou表示，「由於全球各地的封鎖和旅行限制，當船員的合約到期時，船員返家方面遇到了重大問題，這是我們嚴重關切的持續性問題，正在積極解決。」

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