法國「西非友邦」馬利爆軍事政變！總統、總理全遭逮　馬克宏急找歐盟介入

▲西非國家馬利發生軍事政變。（圖／路透）



文／中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電

西非國家馬利昨天發生軍事政變，逮捕總統、總理在內的數位高官，今天總統凱塔宣布辭職。馬利為法國非洲的重要盟友，馬克宏強力呼籲歐盟與非洲聯盟合作，回復馬利民主法制。

經過數個月騷亂後，叛變降臨。馬利（Mali）反叛軍人18日發動軍事政變，逮捕總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）和總理席斯（Boubou Cisse）。政變將為這個不穩定的地區與無力的中央政體帶來政治真空以及更多的動亂。

歐盟和非洲聯盟（Union Africaine）今天接連發出緊急警告，要求叛軍釋放被囚人員。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在政變發生後，呼籲叛軍「立即釋放被捕人員」。非洲聯盟則譴責馬利「不合憲的政權更替」，並強力要求立即釋放被軍隊逮捕的總統凱塔。

法國隨後也發出聲明，除了要求暴動分子立即釋放遭捕的政治領袖，也呼籲馬利「即刻還政於民」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天與非洲多位領袖進行緊急商議，包括尼日總統依蘇福（Mahamadou Issoufou）、象牙海岸總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）以及塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）。

世界報（Le Monde）引述一位不具名法國外交人員表示，昨天政變發生後，馬克宏在凱塔被抓捕前第一時間與他通上電話。「我們告訴他，我們是和西非國家經濟共同體（Cedeao）站在同一陣線的，都反對政變」。

▲法國總統馬克宏與馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）。（圖／路透）



對法國而言，馬利不僅是對抗聖戰士（djihadistes）武裝團體的盟友，同時也是法語非洲的重要據點—儘管這個盟友極度不穩定。不過法國這幾年來在馬利時常面臨無力與停滯，而馬利總統也無能達成國家的和解與統一。

法國相當關注盟友馬利的動向，從馬克宏今晚數則推特貼文便可見端倪。他在一則貼文中表示：「對抗恐怖組織和捍衛民主與法治是不可分離的。若置之不理，則會引發不穩定並削弱我們的戰鬥，這是無法接受的。」

馬克宏另一則貼文則寫道，「法國與夥伴致力在馬利與周邊區域協助沙赫爾地區（Sahel）人民的安全」。接著他又在下方留言補充：「法國和歐盟是站在西非國家經濟共同體與非洲聯盟這一邊的，我們希望找到馬利危機的出口。和平、穩定與民主是我們的當務之急。」

在法國眼中，該區的首要任務便是對抗激進伊斯蘭以及聖戰士組織。馬克宏承接前總統歐蘭德（Francois Hollande）開啟的介入馬利計畫。8年後，法國在馬利的軍事、財政與政治投資已相當可觀。

尤其是去年11月25日，13名法國士兵在代號為「新月形沙丘行動」的反恐任務中殉職。馬克宏當時公開要求西非各國領袖一起為反恐負起責任，並對他們的言行不一與不願投入頗有微詞。

然而近幾年來，該區也逐漸出現一些不滿法國出兵的情緒以及反對法國政府的言論。