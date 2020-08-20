　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　官員曝3大原因

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股今天再度改寫近30年來的新高記錄，盤中衝上11990點，距離12000點只有一步之遙。台積電也同樣再創歷史新高，盤中股價最高來到343元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在12362點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (20) 日受華為禁令以及美股期指下殺等利空影響，高檔調節賣壓加劇，聯發科、國巨等電子指標重挫，指數盤中暴跌 634 點，更是 1 月 30 日年後開紅盤後，單日最大跌點，灌破月線及 12200 點整數關，回測季線，終場收在12362點，下跌416點或3.26%，成交量3468.16億元，超越7月28日的3432億元，再創歷史天量。

國安基金官員表示，今日台股下跌主要有三大因素包含一，美國擬對華為的進一步封殺，導致供應鏈像是台積電、聯發科等股價震盪。二，美國聯準會（Fed）的會議記錄顯示，經濟復甦預期降溫，亞股也同步走跌；三，美國推遲與中國大陸的貿易談判，也使市場的不確定增溫。

請繼續往下閱讀...

蘋概三王中，台積電（2330）以 415元作收、下跌2.92%；鴻海（2317）以77.1元作收、下跌2.77%；股王大立光以3560元作收、下跌4.43%。

其他大型權值股除了中華電收平盤外，其餘都下跌。

以族群類股來看，被動元件股在國巨領跌下，華新科、奇力新、凱美等也有 8% 左右的跌幅，生技股也再度淪為重災區，中天、合一、亞諾法、亞獅康 - KY、美德醫療 - DR、杏國等全面跌停。

此外，ETF 元大 S&P 原油正 2 清算寬限期將屆，將恢復適用原平均淨值跌幅達一定比率必須清算之規定，今日盤中更是暴跌近 3 成。

今日上市類股同樣也全數下跌，其中，跌最慘表現較差為玻璃類股，下跌7.21%。

分析師指出，雖然今日台股出量下殺，但午盤前跌勢收斂，也反應低接買盤進駐，短期來看，指數將在季線以及月線間震盪整理。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／逆子殺母剁頭無罪　責付衛生局帶回！步出高院只說兩個字
阿滴與女友南投小旅行？　網抓「3細節」見長髮妹身影
「民調80%支持精準篩檢」　彰縣長王惠美怒嗆：要查連我一起調
快訊／西門町隨機砍完人！男翻10樓外牆「蜘蛛人式」爬水管
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

便民！9月16日起　超商繳稅從2萬元提高到3萬元

全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

台股爆天量急殺！三大法人聯手賣超253億元

宏碁周邊設備銷售暢旺　上半年泛美市場銷售成長127%

永豐實推全新商品　力拚年底前潔品業績增25％

國光新冠疫苗啟動一期人體試驗　首批收案70位受試者

工研院創新3D列印　力拚智慧製造、精準健康跨域商機

快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　官員曝3大原因

國安基金進場護盤？　官員曝台股大跌3大原因

盤中暴跌600點　股癌想起年初「相似的劇本」：台股又章魚哥了？

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

便民！9月16日起　超商繳稅從2萬元提高到3萬元

全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

台股爆天量急殺！三大法人聯手賣超253億元

宏碁周邊設備銷售暢旺　上半年泛美市場銷售成長127%

永豐實推全新商品　力拚年底前潔品業績增25％

國光新冠疫苗啟動一期人體試驗　首批收案70位受試者

工研院創新3D列印　力拚智慧製造、精準健康跨域商機

快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　官員曝3大原因

國安基金進場護盤？　官員曝台股大跌3大原因

盤中暴跌600點　股癌想起年初「相似的劇本」：台股又章魚哥了？

超商遇搶！「萌系黃金賊」無辜眼攻擊　網融化：快抱緊

便民！9月16日起　超商繳稅從2萬元提高到3萬元

全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

未通知日本　染疫航母「羅斯福號」曾計劃將三千船員移送沖繩

快訊／驚世逆子「殺母剁頭」二審無罪　責付衛生局帶回！步出高院小聲說謝謝

全球受疫情衝擊停課　柯文哲自爆：兒子要讀東京大學也受影響

味全龍連兩天強大火力各轟17分　二軍登頂慶祝成軍周年

紅毛猩猩貝比化身標本回來了　新竹動物園啟動生命教育

螞蟻控衝了！好市多推全新「蜂蜜鮮奶霜淇淋」　濃郁奶香、蜂蜜甜太欠吃

隔壁燒起來！白鐵籠速塞7貓　弱女子「媽媽力爆發」扛40KG逃命

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

財經熱門新聞

快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　大立光跌逾4%　

台股急殺！盤中大跌逾6百點　台積電險失守4百元大關

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

朋友借錢買聯發科套牢在720元...他PO文求助

生技股王借錢發股利　銀行竟傻傻貸款15億

遇野生顏炳立　老謝：最幸福畫面

康友董座失聯　謝金河驚財報是假的

聽朋友介紹就買股　台中鋼鐵大亨慘賠15億

盤中跌600點　股癌想起年初劇本

「出價5000元」收康友股票　受害股民爆氣：寧願當壁紙

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

國安基金進場護盤？　官員曝台股大跌3大原因

台股「多殺多」導致重挫！分析師：無突發利空　國安基金不會進場

康友害死KY股？　一文告訴你什麼是KY股

更多熱門

相關新聞

台股「多殺多」導致重挫！分析師：無突發利空　國安基金不會進場

台股「多殺多」導致重挫！分析師：無突發利空　國安基金不會進場

台股今（20）日開低殺低，盤中一度重跌逾600點，最低跌至12144點，引起市場驚慌，紛紛打探到底是有什麼利空？分析師認為，主要是股市漲多，一有賣壓，就會形成多殺多，但目前跌勢已經收斂2百點，跌點約4百多點。至於國安基金進場的傳聞，只是外界猜測。

亞股全面大跌！　韓股重挫逾3%、港股下殺2%

亞股全面大跌！　韓股重挫逾3%、港股下殺2%

台股急殺！盤中大跌逾6百點　台積電險失守4百元大關

台股急殺！盤中大跌逾6百點　台積電險失守4百元大關

華為禁令利空延燒！台股早盤急殺逾250點　下探至12500點失守月線

華為禁令利空延燒！台股早盤急殺逾250點　下探至12500點失守月線

聯電開盤下跌近3%　台股指數早盤暫報12741點

聯電開盤下跌近3%　台股指數早盤暫報12741點

關鍵字：

台股收盤台股收盤

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

12星座這些舉動就是討厭你

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面