快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　官員曝3大原因

▲台股終場收在12362點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (20) 日受華為禁令以及美股期指下殺等利空影響，高檔調節賣壓加劇，聯發科、國巨等電子指標重挫，指數盤中暴跌 634 點，更是 1 月 30 日年後開紅盤後，單日最大跌點，灌破月線及 12200 點整數關，回測季線，終場收在12362點，下跌416點或3.26%，成交量3468.16億元，超越7月28日的3432億元，再創歷史天量。

國安基金官員表示，今日台股下跌主要有三大因素包含一，美國擬對華為的進一步封殺，導致供應鏈像是台積電、聯發科等股價震盪。二，美國聯準會（Fed）的會議記錄顯示，經濟復甦預期降溫，亞股也同步走跌；三，美國推遲與中國大陸的貿易談判，也使市場的不確定增溫。

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蘋概三王中，台積電（2330）以 415元作收、下跌2.92%；鴻海（2317）以77.1元作收、下跌2.77%；股王大立光以3560元作收、下跌4.43%。

其他大型權值股除了中華電收平盤外，其餘都下跌。

以族群類股來看，被動元件股在國巨領跌下，華新科、奇力新、凱美等也有 8% 左右的跌幅，生技股也再度淪為重災區，中天、合一、亞諾法、亞獅康 - KY、美德醫療 - DR、杏國等全面跌停。

此外，ETF 元大 S&P 原油正 2 清算寬限期將屆，將恢復適用原平均淨值跌幅達一定比率必須清算之規定，今日盤中更是暴跌近 3 成。

今日上市類股同樣也全數下跌，其中，跌最慘表現較差為玻璃類股，下跌7.21%。

分析師指出，雖然今日台股出量下殺，但午盤前跌勢收斂，也反應低接買盤進駐，短期來看，指數將在季線以及月線間震盪整理。