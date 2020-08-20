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憂國安法毀香港自治！英國表「高度關切」　駐華大使：應在共識上討論分歧

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▲▼英國擔憂《港版國安法》破壞香港高度自治。（圖／翻攝自英國駐華使館推特）

▲英國擔憂《港版國安法》破壞香港高度自治。（圖／翻攝自英國駐華使館推特）

文／中央社台北20日電

英中兩國關係因為香港問題陷入僵局。英國駐中國大使吳百納（Barbara Woodward）昨天在離任記者會提出5個共識與2個關切，呼籲雙方應在共識基礎上繼續討論岐見。

據英國駐中使館官方推特發布，吳百納19日在北京使館舉行離任記者會，當被問及香港問題，她闡述了英國對中國嚴重違反「中英聯合聲明」的擔憂，並強調可以成為雙方建設性對話基礎的協議領域。

吳百納指出，首先，英中兩國同意在1997年將香港交還給中國。其次，雙方同意「獨立不是香港的解決方案」。第三，雙方同意「一國兩制」是香港的良好政府制度。第四，雙方譴責任何形式的暴力，英方也已公開這樣做。第五，雙方都希望香港繁榮穩定。

但她也指出英國對香港的2個關切：

第一是中共前領導人鄧小平和英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）共同發表的「中英聯合聲明」，這是聯合國的一項國際條約。它同意香港在主權移交後的50年內保有高度自治權。英國擔心「港區國安法」削弱了這種高度的自治權，這已違反了聯合聲明。

第二是「港區國安法」。香港應享有的高度自治要素包括學術自由、媒體自由、選舉自由和立法會。英方關切的是「港區國安法」已破壞聯合聲明所保障的高度自治權。

吳百納表示，這些是英中兩國關注的領域，但重要的是要強調英國在香港與中國達成共識的地方。她認為，這是雙方繼續就分歧領域進行討論的基礎。

英國駐中使館官方微博19日發文表示，本來希望透過網路直播，與大家分享吳百納離任記者會內容，但「最終沒有被允許」。

陸媒在記者會後發布的報導，也沒有吳百納發表香港問題看法的完整內容。英國使館也未在官方微博、微信公眾號發布上述內容。

中共官媒環球時報昨晚報導稱，英方認為「港獨」絕不是解決香港問題的選項，並譴責在這座城市中任何形式的暴力。不過，吳百納並未正面回應記者提出的英方對「港獨」分子欲在英國成立「流亡議會」持何態度的問題。

報導並稱，儘管在具體問題上缺乏正面回應，但吳百納在香港、經貿等多個問題上，整體比此前英國多名議員和政界人士的對中態度有所「放軟」。她多次表達英國仍願與中國保持並深化合作的願望，認為在非洲、第4次工業革命、氣候變化等諸多議題上，中國仍將是英國的密切夥伴。

據英國外交部6日發布，吳百納已獲外交大臣任命為英國常駐聯合國大使。

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