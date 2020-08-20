普丁敵人「疑遭下毒」昏迷急送醫！　發言人曝「喝茶中招」入住加護病房

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）擁有俄羅斯及烏克蘭血統。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）是知名反貪腐人士，曾直接槓上總統普丁（Vladimir Putin）。但根據發言人19日最新說法，納瓦爾尼疑似遭人下毒，在意識昏迷的情況下緊急送醫，如今人正在加護病房接受治療。

Daily Beast報導，納瓦爾尼19日自托木斯克（Tomsk）搭機返回莫斯科，但在班機飛行途中，身體開始出現不適，班機隨即在歐姆斯克（Omsk）緊急降落，搭乘救護車前往醫院。

納瓦爾尼發言人雅米什（Kira Yarmish）說，「讓納瓦爾尼中毒的東西被摻在熱茶之中，那是他今天早上唯一喝的東西。醫師說，因為茶很燙，所以毒素被快速吸收，現在納瓦爾尼已經失去意識。」

事實上，擁有俄羅斯及烏克蘭血統的納瓦爾尼於2000年踏入政壇，更因不時披露政商界貪腐黑幕打響知名度，遭到政府針對。但他去年7月在獄中服刑期間也曾病倒，讓外界開始猜測他是否是因為中毒。雅米什表示，「很明顯，現在他們又對他（納瓦爾尼）做了同樣的事。」

回顧過往的10年期間，納瓦爾尼入獄數十次。他今年受訪時曾說，「不論受到來自普丁殘暴政權的壓力有多大，我們沒什麼好怕的。」

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