國安基金進場護盤？　官員曝台股大跌3大原因

▲台股急跌急漲，外界開始注意國安基金是否進場護盤。（圖／實習記者方敬攝）

記者吳靜君／台北報導

台股今（20）日一度大跌600多點，外界揣測國安基金趁低進場護盤，主管國安基金的官員維持一貫態度，表示「不正面回應」是否買股，但強調股市不能只看一天，而是要看長期趨勢。

台股加權指數今（20）日開低在12,764點，不過跌幅不斷加大，截至10:42，加權指數已下跌600點；但是盤中大盤收斂，目前指數下跌400多點。

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國安基金官員表示，今日台股下跌主要有三大因素包含一，美國擬對華為的進一步封殺，導致供應鏈像是台積電、聯發科等股價震盪。二，美國聯準會（Fed）的會議記錄顯示，經濟復甦預期降溫，亞股也同步走跌；三，美國推遲與中國大陸的貿易談判，也使市場的不確定增溫。

國安基金之前認為目前台股維持在高檔是「資金行情」外界擔心這波下跌恐怕引起資金再度外逃，台股恐「撐不住」崩跌。官員表示，有四個跡象顯示台股是「有基之彈」：一，整體市場的資金還是維持寬鬆政策，但是新台幣已經趨穩，沒有再大幅升值，顯示資金流入已經趨於穩定；二，上市櫃公司的營收目前還是維持相當的水準。

三，我國的出口前七月仍然維持正成長，年增率維持0.5%，相較於其他國家表現相當良好；四，主計總處雖然調降我國的經濟成長率，但是今年仍維持正成長，相較於其他國家台灣相對優秀。

官員總結，國安基金委員會仍授權繼續「留在場內」，至於今日是否買股護盤？官員強調無法正面回應」，股市不能只看一天，要看長期的趨勢。至於是否會影響到10月國安基金退場的時程，官員說，目前還在8月仍有一段時間可以觀察。