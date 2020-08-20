台股「多殺多」導致重挫！分析師：華為、軍演都非突發利空　國安基金不會此刻進場

▲美股收跌，台股跟著跳水。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今（20）日開低殺低，盤中一度重跌逾600點，最低跌至12144點，引起市場驚慌，紛紛打探到底是有什麼利空？分析師認為，主要是股市漲多，一有賣壓，就會形成多殺多，但目前跌勢已經收斂2百點，跌點約4百多點。至於國安基金進場的傳聞，只是外界猜測。

摩爾投顧投資長郭哲榮認為，亞股跟台股一樣，純粹是漲多的多殺多，一有風吹草動，大家搶著賣，就會造成跌勢擴大。事實上，市場所謂的利空，例如中國要在台海軍演、美國制裁華為，前幾天都已經傳出，並不是今天突然出現，如果說是利空，應該前幾天就反映，而不是今天。

請繼續往下閱讀...

對於市場傳聞，國安基金已經進場護盤，郭哲榮並不認同，他認為國安基金不可能在萬點以上護盤，這都是外界猜測而已。

郭哲榮認為，如果真的要找出台股下跌的原因，應該說是近期有不少股票都要下市，提醒了市場開始居高思危，也因此，一有殺盤，就會造成賣壓，但台股並未真的翻空，還是有機會重新反攻。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰認為，華為禁令市場解讀持續擴大，但其實華為禁令從去年五月開始，持續一年以上，期間陸續出現過多次股市重挫，跌勢往往又快又急，但空間跟時間並不大。這次封殺徹底，半導體上游未來可能面臨沒辦法供給問題，間接也影響到下游的供應鏈，導致訂單出貨量會有明顯減少，慢慢開始發酵到產業當中。

此外，蔡明翰表示，今天出現爆量長黑Ｋ棒，跌破月線後引爆賣壓獲利了結，而且今天爆量，可說又創歷史新高，一旦股價在歷史高檔，爆量出現黑Ｋ棒，市場恐慌氣氛升溫。但依照過去經驗，短期訊息面剛出來，股價反映一定是又急又快，但有機會很快出現止穩現象，不過個股表現會有明顯落差，基本面好的股票，止穩之後很快會出現強勁反彈，整體會慢慢回歸基本面，建議投資人短線不要過度恐慌，也不要做追殺動作，通常第一天重挫情況下，未來兩三天可能會持續維持弱勢，但很快就會反彈，所以想減碼也可以等指數止穩反彈再動作。

蔡明翰指出，對低持股的投資人而言，反而撿到機會，可以等低點出現，止穩介入，建議投資人先不要看價，量能才是重要參考，後續要等待量能止穩，賣壓減輕到一個階段，成交量回到月均量，大約2400億，才做進場動作。

台新投顧副總黃文清表示，台股急殺，主要是因為政治軍事衝突擔憂，因為中國大陸央視有表明要在台海上空軍事演習，造成今天盤勢急跌；另外，華為事件對科技股利空持續擴大，畢竟主流是科技和半導體類股，如果科技股開始修正，整個行情會陷入整理，至於軍事衝突不至於擴大，所以跌幅盤中開始收斂。

展望後市，黃文清表示，由於今日盤中急殺，接著要留意季線會不會有支撐，建議投資人可以轉到傳產類股，畢竟基期低，至於科技類股就要等止跌。

至於市場傳出國安基金進場，並非確定的消息。財政部長蘇建榮今年3月說過，國安基金動向是「來無影去無蹤」，不會對外界透露是否進場，因此每當外界大喊「國安基金進場囉」，都只是猜測。

而國安基金從3月19日獲得授權進場，台股也開始一路反攻，重返萬點，市場還以為是國安基金灑幣的功勞，沒想到後來公布成果，國安基金其實才動用7.56億元買股，可以說是心理作用大於實際出手。

當時，台股還在8千多點，國安基金都沒大力護盤，如今台股還在1萬2千多點之上，也難怪分析師不認為國安基金此刻會進場。