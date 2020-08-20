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5G黑莓機明年上市　新創OnwardMobility攜手黑莓公司、富智康合作

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▲黑莓機。（圖／ETtoday資料照）

▲黑莓機搭載招牌的實體鍵盤。（圖／資料照）

記者姚惠茹／台北報導

美國新創公司OnwardMobility宣布，攜手黑莓公司（BlackBerry）和鴻海（2317）子公司富智康（Mobile）合作，生產搭載安卓（Android）作業系統和5G網路的黑莓機，並擁有黑莓機招牌的實體鍵盤，預計明年上半年在北美和歐洲上市。

新創OnwardMobility與黑莓公司、富智康達成協議，根據協議內容，黑莓公司授權OnwardMobility進行5G黑莓機的開發設計與市場推廣，並由富智康代工生產，以確保新機的零組件及供應鏈的完整性。

請繼續往下閱讀...

新創OnwardMobility執行長Peter Franklin表示，黑莓機以保護通訊、數據以及隱私聞名，也是OnwardMobility在黑莓公司與富智康的支持下，將新一代5G黑莓機推向市場的難得機會。

黑莓執行主席兼首席執行官John Chen表示，OnwardMobility將提供帶有實體鍵盤的5G黑莓機，並充分展現品牌的信任度和安全性。

FIH Mobile執行董事郭文義表示，作為OnwardMobility的獨家供應商，富士康將把設計、製造、零組件供應和物流管理方面的深厚專業知識，致力將新的5G黑莓機推向市場。

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