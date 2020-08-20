陸大使踩「人肉地毯」赴任　外交部震驚：非我們認識的吉里巴斯

▲對岸大使唐松根抵達吉里巴斯，走「人肉地毯」歡迎儀式。（圖／翻攝自Michael Field推特）



記者陶本和／台北報導

南太平洋島國吉里巴斯於去年9月與台灣斷交，隨後投入對岸的懷抱；大陸新任駐吉里巴斯大使唐松根近期抵達吉國的畫面曝光，他沿途踩踏「人體地毯」引起國際議論。對此，我外交部20日表示，這並非我方認識的吉里巴斯，也不認識吉國有這樣的歡迎做法。

唐松根是在今年3月赴吉里巴斯，不過這張掀起國際討論的照片，是在近期才在網路上流傳。據澳洲《ABC》報導，唐松根走在一條約有30多名男性孩童俯臥地上建構而成的「人體地毯」，另由2名女性攙扶走過。

不過，當地議員Tekaiara指出，照片中是一種表達最高崇敬之意的儀式，「這是個非常特別且獨有的文化」、「這是一個島上的文化，一旦長者決定了就沒有人能反對」。

另外，有自稱當地居民的網友表示，最初曝光該照片的人並未詳細解釋儀式背後代表的意涵，「它可能會被其他人誤會」，有人稱該儀式常見於婚禮上，但並非全國通用，通常為男方家族成員趴在地上，讓姻親從他們身上走，代表歡迎之意。

對此，我國外交部發言人歐江安20日表示，他們看到照片時，震驚的程度跟大家一樣，這不是我方認識的吉里巴斯，也不認識吉里巴斯有這樣的歡迎做法，台灣並不會這樣對待友邦跟人民；至於對岸如何對待新友邦與人民，全世界自有公評。