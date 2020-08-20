銷售員店內猝死！賣場竟以「雨傘遮蔽屍體」...繼續營業4小時

▲目擊者表示，男子死亡時店內仍有許多顧客。（圖／翻攝自Gabezera推特）

實習記者閔文昱／綜合報導

巴西連鎖量販店家樂福（Carrefour）一名銷售員在工作時突猝死，沒想到賣場竟然只以雨傘、啤酒箱等物覆蓋屍體後便繼續營業，屍體一路從早上7:30放置到中午11:00，網友拍下照片上傳至網路後，引發大量批評聲浪。家樂福在當地時間19日公開道歉，坦承處理方式不當。

根據巴西新聞網站G1報導，巴西家樂福雷西非（Recife）分店，14日一名叫莫伊斯（Moisés Cavalcante）的男銷售員，在工作時不幸因心臟病發猝死，隨後店家雖立即進行急救並叫了救護車，但仍持續營業，並僅以雨傘、紙箱遮蓋屍體，路過的客人仍可從簡易的封鎖線外隱約看見屍體，屍體被留在店內約4小時。

Pq não to vendo ninguém comentar sobre o caso do Sr. Moisés??? Ele sofreu um mal súbito enquanto trabalhava na loja do Carrefour da Torre, em Recife-PE. Apenas esconderam o corpo para nenhum cliente ver e MANTIVERAM A LOJA ABERTA. pic.twitter.com/g4qXXylVPd — Gabezera (@GabizaChaves) August 18, 2020

▲照片上傳網路後，店家缺乏人性的作法也引起巴西民眾一陣撻伐

死者妻子奧德利瓦（Odeliva Cavalcante）在聽聞消息後就立即趕往現場，對於店家的處理方式感到相當憤怒，並表示，這是尊重的問題，「我很生氣，人類一文不值，人們只關心金錢。」

相關照片在網路引發熱烈議論後，家樂福也在19日發出公開聲明表示，對於未立即關閉賣場公開道歉，聲明指出，莫伊斯在賣場工作時心臟病發當下，有立即進行急救並叫救護車。強調會向死者家人道歉，並強調隨時準備好以任何方式支持、協助家屬。

Nota Oficial do Carrefour pic.twitter.com/t4i1h0iPUq — Carrefour Brasil (@carrefourbrasil) August 19, 2020

▲家樂福公司發出聲明公開致歉

事實上，知名量販店家樂福在2018年時也曾在巴西惹出另一場風波，當時聖保羅（Sao paulo）一家分行的警衛活活將一隻狗毆打致死，影像一出同樣在網路上引起巴西民眾的撻伐，事後這名員工也遭到了停職。

▼巴西家樂福警衛把一隻流浪狗活活打死