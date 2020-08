銷售員店內猝死！賣場竟以「雨傘遮蔽屍體」...繼續營業4小時

▲目擊者表示,男子死亡時店內仍有許多顧客。(圖/翻攝自Gabezera推特)

實習記者閔文昱/綜合報導

巴西連鎖量販店家樂福(Carrefour)一名銷售員在工作時突猝死,沒想到賣場竟然只以雨傘、啤酒箱等物覆蓋屍體後便繼續營業,屍體一路從早上7:30放置到中午11:00,網友拍下照片上傳至網路後,引發大量批評聲浪。家樂福在當地時間19日公開道歉,坦承處理方式不當。

根據巴西新聞網站G1報導,巴西家樂福雷西非(Recife)分店,14日一名叫莫伊斯(Moisés Cavalcante)的男銷售員,在工作時不幸因心臟病發猝死,隨後店家雖立即進行急救並叫了救護車,但仍持續營業,並僅以雨傘、紙箱遮蓋屍體,路過的客人仍可從簡易的封鎖線外隱約看見屍體,屍體被留在店內約4小時。

Pq não to vendo ninguém comentar sobre o caso do Sr. Moisés??? Ele sofreu um mal súbito enquanto trabalhava na loja do Carrefour da Torre, em Recife-PE. Apenas esconderam o corpo para nenhum cliente ver e MANTIVERAM A LOJA ABERTA. pic.twitter.com/g4qXXylVPd