連特斯拉都要做智慧錶　調研：穿戴式銷售額2024年可達640億美元

▲特斯拉日前被美國FCC釋出的資料顯示，其參與了挪威穿戴式廠商Xplora Technologies智慧手錶的開發。（圖／取自免費圖庫Maxpixel）

記者邱倢芯／綜合報導

近年來人們的健康意識抬頭，再加上今年新冠肺炎（COVID-19）在全球造成動盪，讓與健康概念息息相關的穿戴式裝置、智慧手錶的需求拉升；根據市調機構GlobalData統計，穿戴式市場將從2019年的270億美元（約台幣7,900億元），一路到2024年的640億美元（約台幣1.88兆元）。

不過，GlobalData也注意到，雖然疫情爆發後，許多人都有智慧穿戴式裝置的需求，不過穿戴式市場在今年卻呈現下滑狀況，其原因在於，疫情的爆發使得裝置生產延遲。

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或許有些人會疑惑，穿戴式裝置市場是否真的這麼「夯」？不久前，電動車大廠特斯拉（Tesla）被美國聯邦通訊委員會（FCC）最新釋出的資料揭露，其參與了挪威穿戴式廠商Xplora Technologies智慧手錶的開發。

值得注意的是，Xplora Technologies其實原先是一家專注開發兒童專用智慧錶的廠商，這讓人很難想像為何特斯拉要參與開發兒童智慧錶。有外媒推測，特斯拉可能已經用某種形式收購了Xplora Technologies，並考慮研發特斯拉專屬的智慧手錶平台。

至於為何要收購智慧手錶廠商？外媒認為，有可能是因為特斯拉已開始使用智慧手機作為Model 3、Model Y的智慧車鑰；再加上現在已有第三方應用程式開發人員，在Apple Watch上推出了可以控制特斯拉車輛的應用程式。

特斯拉很有可能開始將智慧車鑰的下一目標鎖定在智慧手錶上，為了讓產品更具整合性，乾脆自己打造特斯拉專屬智慧手錶平台。