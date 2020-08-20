5G相關人才需求浮現　半數上班族想投入相關工作

▲5G網路世代來臨。（圖／取自免費圖庫Flickr）

記者余弦妙／台北報導

今年 7月1日起台灣5G正式開台，5G儼然成為未來趨勢，根據1111人力銀行調查指出，在不考慮自身職能的前提下，有高達50.2%受訪者想從事與5G有關的工作。

1111人力銀行表示，5G的出現也帶動整個產業上中下游對人才的需求浮現，根據調查結果顯示，在不考慮自身職能的前提下，有高達50.2%受訪者想從事與5G有關的工作，還有13.8%規畫未來會投入5G領域，另有1.6%表示已在從事中。

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又從「職階」交叉分析看出，「高階主管」規畫未來會從事5G工作的比例明顯高於其他職階，跨入5G領域更具行動力。

此次調查也發現，有1成2的人所任職的企業目前急徵5G人才，需要的五大類型有：電子通訊(44.2%)、資訊工程(43.7%)、資安加密(43.1%)、數據分析(41.9%)及電腦硬體(38.7%)。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，5G具備超大行動寬頻、超低延遲、海量連結這三大特性，不再只是限縮在智慧型手機與筆記型電腦的連網，而是徹底改變各行各業的運作規則，並深入到日常生活之中。

黃若薇說，自今年7月正式開台後，分析1111人力銀行的職缺資料庫，以5G作為關鍵字的工作機會數，短短一個半月已迅速成長2成，嗅出企業界對5G人才的需求漸增；又進一步從求職面觀察，以5G作為關鍵字搜尋工作的比例也明顯增加3成，儼然已成為上班族職涯顯學，而高階主管擁有豐富職場資源，產業趨勢相對敏銳，較能精準掌握5G未來發展，因而躍躍欲試。